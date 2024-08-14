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Турция начнет снимать отпечатки пальцев у въезжающих туристов

Анкара собирается ввести новую систему миграционного контроля для предотвращения нелегального пребывания в стране. 

Kenan TALAS / Shutterstock

Турция перестанет выдавать ВНЖ тем, кто приехал как турист. В стране также введут «в будущем» обязательную дактилоскопию для всех въезжающих иностранцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая. Сроки введение нового пропускного формата, который на сегодня действует на территориях США и Великобритании, министр не уточнял. Все это делается для того, чтобы сократить количество нелегальных мигрантов.

Также Ерликая уточнил, что паспорта людей (в особенности сирийцев), получивших временную защиту в Турции, будут чипированы, чтобы их не подделывали. Сейчас в стране зарегистрировано более 4,43 млн мигрантов, из которых 3,1 млн — граждане Сирии. Власти Турции обещают прекратить социальную поддержку и обеспечение государственных услуг тем лицам, которые не обновили данные о месте жительства.

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