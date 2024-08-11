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Туристы в Петербурге купили сувениров на 12 миллиардов рублей

Объем поступлений в экономику города оказался вдвое выше, чем в 2021 году. Причем средний чек каждого отдельного гостя города составил 1340 рублей.

Leonard Zhukovsky/shutterstock

«Туристы, приезжающие в Северную столицу с образовательными целями (для поступления в вуз, на профессиональные курсы и т.д.), выделяют на приобретение сувениров на 30% больше средств, чем остальные. Ненамного отстают от них культурно-познавательные путешественники. На третьем месте по проявляемому к сувенирам интересу – деловые туристы», – отмечают в Комитете по развитию туризма со ссылкой на данные «Турбарометра Санкт-Петербурга».

Наибольшей популярностью у туристов пользуются открытки петербургских художников и сувениры с военно-морской тематикой. А еще среди гостей города большой спрос на тематическую кондитерскую продукцию и изделия из фарфора.

В начале лета Смольный давал прогноз о том, что Петербург посетят более 10 млн туристов. Чиновники также добавил,что потенциально дальнейший рост турпотока ожидается в районе 20%.

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