Предполетные процедуры в Пулково сократили до получаса

Теперь путь от въезда на территорию воздушной гавани до зоны вылета станет бесшовным за счет круглосуточного мониторинга. Для контроля транспортной нагрузки будет анализироваться среднее время от въезда на территорию аэропорта до выезда из нее.
Следить за нагрузкой на инфраструктуру аэропорта будет специальный центр, который открылся недавно. Координировать распределение пассажиров в залах досмотра и регистрации, а также в других зонах, семь диспетчеров. Они будут распределять сотрудников аэропорта туда, где они необходимы.
Также в аэропорту запустили возможность прохода в бизнес-зал по биометрии. Чтобы попасть в специальную зону, пассажирам достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе. Предполагается, что новая услуга поможет снизить нагрузку на сотрудников аэропорта в дни проведения крупных форумов.
Недавно мы рассказывали о том, что в Пулково запустили самый быстрый трансфер для пассажиров стыковочных рейсов в России. Путь по трансферу занимает не более 2 минут.
Комментарии (0)