Предполетные процедуры в Пулково сократили до получаса

Следить за нагрузкой на инфраструктуру аэропорта будет специальный центр, который открылся недавно. Координировать распределение пассажиров в залах досмотра и регистрации, а также в других зонах, семь диспетчеров. Они будут распределять сотрудников аэропорта туда, где они необходимы.

Также в аэропорту запустили возможность прохода в бизнес-зал по биометрии. Чтобы попасть в специальную зону, пассажирам достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе. Предполагается, что новая услуга поможет снизить нагрузку на сотрудников аэропорта в дни проведения крупных форумов.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пулково запустили самый быстрый трансфер для пассажиров стыковочных рейсов в России. Путь по трансферу занимает не более 2 минут.