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Таиланд сделает 60-дневный безвизовый режим для россиян

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подпишет 15 июля соответствующее постановление. Продление визы будет действовать для граждан 93 стран.

Shutterstock.com

«Премьер-министр собирается подписать в понедельник постановление о безвизовом режиме на срок продолжительностью 60 дней для граждан 93 стран», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение правительственной пресс-службы.

Кроме того, таиландское правительство собирается поддерживать путь мягкой силы, привлекая в страну больше туристов.

Между правительствами России и Таиланда действует соглашение, по которому действует отказ в визовых формальностях при взаимных поездках, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями, однако таиландские власти на регулярной основе разрешают российским туристам задерживаться в стране дольше.

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