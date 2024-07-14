Таиланд сделает 60-дневный безвизовый режим для россиян

«Премьер-министр собирается подписать в понедельник постановление о безвизовом режиме на срок продолжительностью 60 дней для граждан 93 стран», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение правительственной пресс-службы.

Кроме того, таиландское правительство собирается поддерживать путь мягкой силы, привлекая в страну больше туристов.

Между правительствами России и Таиланда действует соглашение, по которому действует отказ в визовых формальностях при взаимных поездках, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями, однако таиландские власти на регулярной основе разрешают российским туристам задерживаться в стране дольше.