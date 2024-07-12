Монастырские фрески XVII–XVIII веков, трапезная и дом-музей Римского-Корсакова: зачем ехать в Тихвин

Яркий образец типичной застройки конца XIX-XX веков и Богородичный Успенский мужской монастырь: «Собака.ru» рассказывает, что посмотреть в Тихвине на выходных.
Богородичный Успенский мужской монастырь
Основан в 1560 году царем Иваном Грозным на берегу реки Тихвинки. Главной реликвией монастыря считают Тихвинскую икону Божией Матери. Во время Второй мировой войны икону похитили, и спустя годы она оказалась в Чикаго. Вернули ее, по преданию написанную Лукой, только в нулевых.
Композиционным ядром архитектурного ансамбля является Успенский собор — прообразом для тихвинского храма послужил Успенский собор Московского Кремля. Обязательно загляните внутрь — там сохранились фрески XVII–XVIII веков. Визитной карточкой комплекса является трехъярусная пятишатровая звонница. Несколько раз ее перестраивали, а в 1969 году сооружению во время реставрации вернули облик ХVI века.
При монастыре работает одна из самых крупных и известных трапезных в России. Готовят блюда по старинным рецептам: пельмени с лососем, постные щи, пироги с капустой на ржаное муке, рыба по-монастырски, калитки. Из напитков — ягодно-травяные чаи, сбитень, а главный хит — натуральный хлебный квас с изюмом.
Тихвинский шлюз
Это сооружение было частью целой Тихвинской водной системы, соединявшей Волгу с Балтийским морем. Идея постройки принадлежала императору Петру I, который хотел связать Петербург с центром страны. В гидротехническую сеть были включены 62 шлюза и 105 пристаней. Официально она просуществовала до 1966 года, позже сооружения начали разрушаться. В 2014 году шлюз восстановили, но функциональной нагрузки сегодня он не несет. Зато отсюда открывается красивый вид на монастырь!
Тихвинский Введенский женский монастырь
Основан в 1560 году новгородским архиепископом Пименом. Успешно действовал на протяжении нескольких столетий. Период расцвета монастыря пришелся на четвертую супругу царя Ивана Грозного — Анну (после пострига — Дарью) Колтовскую. После революции 1917 года власти разместили в монастыре детскую колонию, а затем спортивный зал. В конце 1980-х годов здание решили отреставрировать, однако восстанавливать начали только в 2005 году. Работы еще продолжаются, но монастырь можно посетить — есть экскурсии.
Дом-музей Римского-Корсакова
Усадьба, где родился и вырос будущий композитор, построена на берегу реки Тихвинки в 1801 году дедом Николая Андреевича — Петром Войновичем Римским-Корсаковым. Несмотря на революции и войны, в здании уцелели исторические обои, белый дубовый паркет, печи, лепнина. Дом реставрировали с 2019 по 2021 год, а последние два года (в преддверии 180-летнего юбилея!) создавали новую экспозицию — с современной концепцией сторителлинга, аудиогидом и интерактивными предметами для детей. Одним из главных экспонатов стал рояль фирмы Becker из палисандрового дерева. Исторически он никогда не находился в усадьбе. Николай Андреевич приобрел его в Петербурге в 1872 году после свадебного путешествия. Инструмент прослужил 30 лет — клавиш касались Петр Чайковский и Модест Мусоргский, а под его аккомпанемент пел Федор Шаляпин.
Дом на Орловской улице, 10
Жилой двухэтажный дом с резными наличниками и растительным орнаментом. Обращает на себя внимание аутентичное крыльцо с витыми колоннами, эркером и старинной парадной дверью. Прогуляйтесь по улице к прудам Успенского монастыря — в этой части достаточно образцов типичной тихвинской застройки конца XIX-XX веков.
Кофейня-кондитерская Юлии Мурашовой
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