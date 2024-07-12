Монастырские фрески XVII–XVIII веков, трапезная и дом-музей Римского-Корсакова: зачем ехать в Тихвин

Богородичный Успенский мужской монастырь

Основан в 1560 году царем Иваном Грозным на берегу реки Тихвинки. Главной реликвией монастыря считают Тихвинскую икону Божией Матери. Во время Второй мировой войны икону похитили, и спустя годы она оказалась в Чикаго. Вернули ее, по преданию написанную Лукой, только в нулевых.

Композиционным ядром архитектурного ансамбля является Успенский собор — прообразом для тихвинского храма послужил Успенский собор Московского Кремля. Обязательно загляните внутрь — там сохранились фрески XVII–XVIII веков. Визитной карточкой комплекса является трехъярусная пятишатровая звонница. Несколько раз ее перестраивали, а в 1969 году сооружению во время реставрации вернули облик ХVI века.

При монастыре работает одна из самых крупных и известных трапезных в России. Готовят блюда по старинным рецептам: пельмени с лососем, постные щи, пироги с капустой на ржаное муке, рыба по-монастырски, калитки. Из напитков — ягодно-травяные чаи, сбитень, а главный хит — натуральный хлебный квас с изюмом.