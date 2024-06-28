Фестиваль «Алые паруса» в цифрах

Конечно, зрелищный фестиваль привлекает туристов не только из других городов России, но и из-за рубежа. Число бронирований в отелях города от иностранных гостей на предстоящие выходные выросло на 36% относительно прошлого года. Чаще других размещение на Островке бронируют туристы из Китая, ОАЭ и Турции.

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения города в период с 28 по 30 июня составляет 6 300 рублей — этот показатель на 16% выше, чем в даты проведения фестиваля в прошлом году (23-25 июня 2023 года — 5 450 рублей).

По данным Островка, наибольшей популярностью у туристов пользуются гостиницы без звезд — на них приходится более трети всех бронирований в Санкт-Петербурге (34%). На втором месте апартаменты (27%). Почти каждый десятый турист выбирает отели три (12%) или четыре звезды (12%). Гостевые дома и хостелы занимают 6% и 4% бронирований соответственно, отели пять звезд — 2%.