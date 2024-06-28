Фестиваль «Алые паруса» в цифрах

Сегодня в городе проходит знаменательное событие — фестиваль «Алые паруса», праздник выпускников, которые отправляются в новую жизнь с новыми надеждами. Именно с этим событием эксперты связывают рост спроса на отели и апартаменты в Санкт-Петербурге на предстоящие выходные. Так, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, число бронирований размещения в городе на праздничные выходные увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Напоминаем, что у фестиваля нет постоянной даты проведения.
Конечно, зрелищный фестиваль привлекает туристов не только из других городов России, но и из-за рубежа. Число бронирований в отелях города от иностранных гостей на предстоящие выходные выросло на 36% относительно прошлого года. Чаще других размещение на Островке бронируют туристы из Китая, ОАЭ и Турции.
Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения города в период с 28 по 30 июня составляет 6 300 рублей — этот показатель на 16% выше, чем в даты проведения фестиваля в прошлом году (23-25 июня 2023 года — 5 450 рублей).
По данным Островка, наибольшей популярностью у туристов пользуются гостиницы без звезд — на них приходится более трети всех бронирований в Санкт-Петербурге (34%). На втором месте апартаменты (27%). Почти каждый десятый турист выбирает отели три (12%) или четыре звезды (12%). Гостевые дома и хостелы занимают 6% и 4% бронирований соответственно, отели пять звезд — 2%.
Большинство путешественников отправляются в путешествие на фестиваль вдвоем — на бронирования для двух взрослых без детей приходится чуть больше половины общего объема забронированного размещения (51%). Бронирования соло-путешественников насчитывают 23%, туристов с детьми — 16%. Каждый десятый посетит Санкт-Петербург в компании — на размещение составом от трех человек приходится 10% всех бронирований.
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