Дача Важеевской и Линдуловская роща: что посмотреть в Курортном районе — советует глава RBI Эдуард Тиктинский

Исторический дендропарк, деревянный «дом-сказка» и «Пенаты»: специально для «Собака.ru» девелопер-урбанист, глава RBI Эдуард Тиктинский (на правах владельца дачи в окрестностях Рощино!) советует, что посмотреть в Курортном районе Петербурга.
Эдуард Тиктинский
Линдуловская роща
Исторический дендропарк в окрестностях Рощино. «Корабельная» роща для строительства флота была заложена еще в первой половине XVIII века. Говорят, некоторым лиственницам по 200-250 лет. Словом, это одно из тех мест, где богатая, уходящая далеко в прошлое история сочетается с природной красотой. Здесь чувствуешь, как само место наполняет тебя энергией. Можно прийти на прогулку с друзьями или семьей, а можно и в одиночестве — чтобы замедлиться и на время отключиться от бешеного ритма жизни.
Экотропа «Комаровский берег»
Место интересно не только с точки зрения натуралиста. Показать детям муравейник или узнать, сколько видов грибов тут растет, — безусловно, здорово. Но эти места имеют и свой культурно-исторический отзвук, к которому поневоле прислушиваешься. Имена Ахматовой, Шостаковича неразрывно связаны с Комарово — это создает свою атмосферу.
Достаточно пройтись по старинному парку виллы Рено: изумрудные каскадные пруды, мостики, столетние ели. Сама деревянная дача была построена в начале XX века для купца Ивана Чижова. В состав комплекса входил также парк с фонтанами, прудами и беседкой. В 1917 году землю приобрел француз Эмиль Рено, но из-за революций его семья уехала. В советское время здесь получил прописку летний детский сад Минобороны. В 2007 году горело основное здание дачи, вскоре его восстановили. Сегодня дом находится в частной собственности.
Усадьба «Пенаты»
Усадьба Репина «Пенаты»
Автор «Бурлаков» и «Ивана Грозного» Илья Репин собственноручно проектировал этот дом в начале XX века. На мой взгляд, это необычная архитектура — с мотивами древнерусского искусства и северного модерна. Конечно, оригинальная репинская усадьба сгорела и была воссоздана буквально из пепла после войны, но все-таки «Пенаты» — место с огромным, «несгораемым» культурным багажом. Горький и Чуковский, Есенин и Куприн — кто здесь только не бывал! Репин часто приглашал гостей, устраивал в столовой торжественные (исключительно вегетарианские!) приемы. По легенде, Маяковский даже был недоволен вегетарианским меню. Сегодня в усадьбе работает музей, где представлены личные вещи, картины и рисунки передвижника. Пруды, деревья, беседка, смотровая площадка и расписные ворота — по территории «Пенат» приятно гулять летом.
Вилла «Айнола»
Вилла «Айнола»
Собственная усадьба архитектора Николая Салько, автора зданий товарищества «Симменс и Гальске» на Васильевском острове. Вилла названа в честь одного из собственников — Айно Гранлунд. У здания неоднократно менялись собственники, во время Советско-финляндской войны виллу занял глава народного правительства Финляндской Демократической Республики Отто Куусинен. После Великой Отечественной в здании получила прописку гостиница «Ривьера», которая до шестидесятых была единственной в Зеленогорске. Сегодня вилла принадлежит районной администрации и охраняется государством как объект культурного наследия. Перемещаться по территории можно свободно.
Дача Важеевской
Евгения Важеевская была супругой инженера-гидротехника, действительного статского советника. Сегодня дачу по проекту Сергея Гингера считают одной из самых шикарных в Сестрорецке, а отдыхающие деревянное модерновое здание прозвали «домом-сказкой». На фасадах уцелели росписи, которые предположительно мог выполнить Виктор Васнецов. Сегодня архитектурный памятник находится в аварийном состоянии — увы, климат и время стали неотвратимым фактором. У RBI есть опыт успешного возрождения подобного сооружения с нуля, из руин — речь, конечно, о Лесном корпусе в Сестрорецке (на основе фотографий начала XX века реконструировали особняк!).
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