Дача Важеевской и Линдуловская роща: что посмотреть в Курортном районе — советует глава RBI Эдуард Тиктинский

Экотропа «Комаровский берег»

Место интересно не только с точки зрения натуралиста. Показать детям муравейник или узнать, сколько видов грибов тут растет, — безусловно, здорово. Но эти места имеют и свой культурно-исторический отзвук, к которому поневоле прислушиваешься. Имена Ахматовой, Шостаковича неразрывно связаны с Комарово — это создает свою атмосферу.

Достаточно пройтись по старинному парку виллы Рено: изумрудные каскадные пруды, мостики, столетние ели. Сама деревянная дача была построена в начале XX века для купца Ивана Чижова. В состав комплекса входил также парк с фонтанами, прудами и беседкой. В 1917 году землю приобрел француз Эмиль Рено, но из-за революций его семья уехала. В советское время здесь получил прописку летний детский сад Минобороны. В 2007 году горело основное здание дачи, вскоре его восстановили. Сегодня дом находится в частной собственности.