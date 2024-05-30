Кирха, деревянный железнодорожный вокзал и винотека: зачем ехать в Приозерск

Сыроварня Приозерского подворья (шанклиш, панир и алтайский мед!), печь по эскизу Уно Ульберга и кирха архитектора Армаса Элиэля Линдгрена (автор Национального музея Финляндии!): «Cобака.ru» рассказывает, зачем ехать в Приозерск и окрестности.
Крепость Корела
Что смотреть
Железнодорожный вокзал
Деревянное здание в стиле модерн построено в 1916 году. Автором эскиза, вероятно, был архитектор Туре Хеллстрема. Хотя есть версия, что типовые проекты и дизайн вокзалов в тот период разрабатывал главный архитектор финских железных дорог Бруно Лоренц Гренхольм. Сегодня расположение залов отличается от изначальной задумки: все кассы находились слева от входа в залы ожидания, справа действовал станционный ресторан, было два зала ожидания разной степени комфортности, почтовое отделение.
В 2008 году здание привели в порядок: заменили крышу, окна и двери, частично восстановили интерьеры, установили стилизованные лавочки. На чердаке сотрудники вокзала нашли оригинальную жестяную табличку с надписью Kakisalmi (финское название города) на одной стороне и «Кексгольм» — на другой. Сегодня она стала частью экспозиции государственного музея «Крепость Корела».
Крепость Корела
От железнодорожного вокзала, пожалуй, до самой известной достопримечательности Приозерска рукой подать. Оборонительное сооружение построили новгородцы на рубеже XIII и XIV веков. Сейчас в Кореле работает исторический музей с глиняной посудой, ювелирными украшениями XII–XIV веков и большой керамической картой Приозерского района.
Лютеранская кирха Кякисалми
Лютеранская кирха Кякисалми
Здание в стиле финского романтизма построено в 1930 году по проекту архитектора Армаса Элиэля Линдгрена. Среди важных работ — Национальный музей Финляндии, театры «Ванемуйне» и «Эстония». Снаружи стены кирхи отделаны цельными камнями красноватого гранита, напоминая о крепости Корела. Кровля — гальванически обработанная жесть.
После Второй мировой здесь организовали городской дом культуры, а в нулевых здание стало центром досуга с игровыми автоматами и баром. Кирху недавно отреставрировали, но не передали церкви. Сегодня можно посмотреть только экстерьеры.
Подворье Валаамского Спасо-Преображенского монастыря
На территории подворья расположены храм Всех Святых и храм Рождества Христова. Особенно стоит обратить внимание на первый объект — здание из неоштукатуренного Валаамского кирпича построено по проекту архитектора Юхана Якоба Аренберга в 1892 году. Зодчий был автором летнего рыбацкого дома для императора Александра III в Лангинкоски, оформлял залы императорской резиденции в Хельсинки, а еще первым предложил разместить в Выборгском замке музей.
Сегодня при обители проводят богослужения, работает воскресная школа, гостиница для паломников и частная сыроварня со свежей выпечкой и алтайским медом.
Здание Скандинавского банка
Здание на центральной площади — работа финского архитектора Уно Ульберга. С момента постройки фактически не меняло своего функционала — в нем всегда работал банк. В операционного зале на первом этаже уцелели четыре изразцовые печи с изображением цветов колокольчика по эскизу автора.
Где есть
«Точка на карте. Приозерск»
Сморреброды с балтийской сельдью, сугудай из окуня, котлеты из фазана с моченой брусникой, рыбные пельмени с еловым маслом, карельская уха со сливками: кафе при отеле из одноименной сети у выхода в Ладожское озеро. Героями коллекции винной гостиной стали четыре российских хозяйства: крымские игристые от «Нового Света», тихие и крепленые от Inkerman, десертные от «Массандры» и знаковые от «Усадьбы Дивноморское».
Ресторан «Ладога» при отеле «Владимирский»
Шеф-повар ресторана (охотник и рыбак!) Андрей Юдин построил кухню на сезонности и специалитетах Приозерска. В меню — карпаччо из оленины с кедровыми орешками, грибная похлебка с картофельными клецками, уха из лосося и судака с фирменной калиткой, жаркое из трех видов рыб, на десерт — клубничный суп с ванильным мороженым собственного производства!
«Алдога»
Магазин форелевой фермы в Приозерском районе, при котором работает кафе. В меню — уха, калитки, салаты, круассаны, окрошка и даже шаверма с форелью, есть карельский крафт.
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