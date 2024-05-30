Кирха, деревянный железнодорожный вокзал и винотека: зачем ехать в Приозерск

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Железнодорожный вокзал

Деревянное здание в стиле модерн построено в 1916 году. Автором эскиза, вероятно, был архитектор Туре Хеллстрема. Хотя есть версия, что типовые проекты и дизайн вокзалов в тот период разрабатывал главный архитектор финских железных дорог Бруно Лоренц Гренхольм. Сегодня расположение залов отличается от изначальной задумки: все кассы находились слева от входа в залы ожидания, справа действовал станционный ресторан, было два зала ожидания разной степени комфортности, почтовое отделение.

В 2008 году здание привели в порядок: заменили крышу, окна и двери, частично восстановили интерьеры, установили стилизованные лавочки. На чердаке сотрудники вокзала нашли оригинальную жестяную табличку с надписью Kakisalmi (финское название города) на одной стороне и «Кексгольм» — на другой. Сегодня она стала частью экспозиции государственного музея «Крепость Корела».

Крепость Корела

От железнодорожного вокзала, пожалуй, до самой известной достопримечательности Приозерска рукой подать. Оборонительное сооружение построили новгородцы на рубеже XIII и XIV веков. Сейчас в Кореле работает исторический музей с глиняной посудой, ювелирными украшениями XII–XIV веков и большой керамической картой Приозерского района.