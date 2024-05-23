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Путешествия

Норвегия ввела дополнительные ограничения на въезд туристов из России

С 29 мая для россиян, которые прибывают в страну в туристических или других целях «непервостепенной важности», откажут во въезде.

Shutterstock.com (hyotographics)

«Гражданам России, целью которых является туризм и другие несущественные поездки, будет отказано во въезде через внешнюю границу», — говорится в сообщении на сайте правительства Нидерландов.

Исключения могут сделать для людей, которые приезжают к родственникам, на работу или для учебы в Норвегии и других странах в Шенгенской зоне.

Новые ограничения, которые вступят в силу с 29 мая, распространятся на выданные россиянам все виды шенгенских виз, в том числе выданными Норвегией. 

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