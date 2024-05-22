Стоимость проживания в премиальных отелях в Петербурге на время ПМЭФ вырастет в 3-8 раз

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на УК VALO Service, спрос повышается во время ПМЭФ не только на отели, но и на рестораны высокого уровня. При этом у отелей этой компании открытые тарифы выше в 2-4 раза, чем в обычные дни.

«Все больше апартов начинает работать с MICE-сегментом (деловыми туристами). Это значит, что уже заработана лояльность гостей, поэтому апарт-отели составляют приличную конкуренцию классическим отелям… В этом году мы также ждем участников форума, при этом количество бронируемых номеров с каждым годом все больше», — отметил гендиректор УК VALO Service Константин Сторожев.

В УК PSK Invest также говорят об увеличении стоимости на базовые категории номеров в сети Avenir вдвое, если делать раннее бронирование, и в 3 раза за несколько дней до ПМЭФ. В УК также отметили, глубина бронирования больше, чем выше категория номеров.

«Качественный номерной фонд на период проведения ПМЭФ всегда пользуется повышенным спросом. Можно констатировать, что инфраструктурная готовность Петербурга год от года растет за счет ввода нового номерного фонда, большая часть которого приходится на апарт-отели. В нашей сети апарт-отелей Avenir ожидаемая загрузка на этот период 90-95%. В прошлом году прогнозы были аналогичные, и они оправдались», — комментирует коммерческий директор УК PSK Invest Елена Ехлакова.