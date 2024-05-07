В Финляндии озвучили условие, при котором возможно открытие КПП на границе с Россией

«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "закон о возвращении"», — рассказал министр обороны. Он также добавил, что законопроект рассмотрят в ближайшую одну-две недели. Пока документ находится на стадии доработки.

В законе сказано, что беженцы, прибывшие со стороны России, должны будут оставаться на границе или вблизи нее в специально отведенных центрах приема, пока обрабатывается заявление. Если заявитель получил отказ в убежище, то его депортируют. В ведомстве подчеркнули, что это не решение ситуации, а инструмент для управления миграцией.

Напомним, 4 апреля власти Суоми объявили о решении бессрочно закрыть границу с Россией с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». Это коснулось всех пунктов пропуска — Иматры, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиуса.