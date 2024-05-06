Цены на отели в Петербурге выросли на фоне снижения прибыли

В отелях и гостиницах категории «4 звезды» цены увеличились на 16,7%, «5 звезд» — на 12,4%, следует из данных Hotel Advisors. В среднем все категории отелей были загружены в январе-апреле на 55% против 50,9% годом ранее.

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин отметил, что средняя стоимость проживания недотягивает на 7-10% от цен допандемийного 2019 года. Так, в 2023 году средняя стоимость выходила в 5,9 тысяч рублей. В 2019 году цена размещения была около 6,5 тысяч рублей в сутки.

Однако возвращение к допандемийным показателям происходит неравномерно. Сильнее всего выросло в цене размещение в отелях «3 звезды», ориентированных на основную массу российских туристов — на 20–22%. Как отмечает Мусакин, многие отели вернулись к тарифам 2019 года, пишут «Ведомости Северо-Запад».

По прогнозам, к концу 2024 года средний чек по всем сегментам вырастет еще на 7-10% и «догонит» допандемийные цифры, в 2025 году будет сравним с ними, а в 2026 году — опередит.