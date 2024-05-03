Как добраться до Эстонии после запуска ограничений на границе в Нарве

Оператор Lux Express не будет запускать ночные рейсы. Автобусы будут отходить из Таллина в Петербург в 6:00, 7:00, 8:00, 10:15, 11:15, 14:30 и 15:45. Из Петербурга в Таллин — в 7:30, 8:45, 12:45, 13:15, 16:00, 17:15.

Напомним, после того как закрылся автомобильный пункт пропуска Нарва — Ивангород на ремонт с 1 февраля и остался только пешеходный переход. Тогда автобусы Lux Express стали ходить по модели шаттла с переходом границы пешком и пересадкой на новый автобус за границей. Также планируют поменять расписание маршрутов в Ригу, следующих через тот же пункт пропуска.

Ecolines c 15 мая 2024 года откроет движение по регулярному маршруту Петербург — Псков — Таллин с пересечением границы в Шумилкино — Лухамаа. Рейс будет ежедневно выходить из Петербурга и Таллина вечером в 21:00 и прибывать в конечный пункт утром в 8:45. Пересечение границы будет происходить на автобусе.

Кроме того, у Ecolines сохранились два рейса между Петербургом и Таллином с пешеходным переходом границы в Нарве. Но при этом время прохождения российско-эстонской границы существенно выросло в последние месяцы, пишет «Фонтанка». Новые маршруты через Псков более предсказуемые, но чуть более длинные.