По данным Ассоциации туроператоров России, своих рейсов ожидают около 2,5 тысяч россиян. «Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится», — сообщила накануне, 17 апреля, глава АТОР Майя Ломидзе.

Однако петербурженка, которая находится в эти дни в Дубае, рассказала «Собака.ru», что ситуация к 18 апреля не изменилась. «Сутки не сплю. Компания Emirates бездействует. Никто ничего не говорит. Воды и еды никто за сутки не предоставил. Покупаешь сам в гигантских очередях за ценник аэропорта. Связь плохая», — поделилась она.