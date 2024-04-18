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На Арабские Эмираты обрушились рекордные ливни — такого не было 75 лет. Из страны не могут вылететь тысячи россиян

Аэропорт Дубая закрыт, своих рейсов в нем ожидают около 2,5 тысяч граждан России. 

Katiekk / Shutterstock.com

Во вторник, 16 апреля, Национальный метеорологический центр Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировал рекордное количество осадков за последние 75 лет. В городе в Эль-Айн на востоке Абу-Даби менее чем за 24 часа выпало 254,8 миллиметров осадков. «Страна стала свидетелем исключительного события в ее климатической истории», — заявили метеорологи.

Katiekk / Shutterstock.com

По данным Ассоциации туроператоров России, своих рейсов ожидают около 2,5 тысяч россиян. «Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится», — сообщила накануне, 17 апреля, глава АТОР Майя Ломидзе.

Однако петербурженка, которая находится в эти дни в Дубае, рассказала «Собака.ru», что ситуация к 18 апреля не изменилась. «Сутки не сплю. Компания Emirates бездействует. Никто ничего не говорит. Воды и еды никто за сутки не предоставил. Покупаешь сам в гигантских очередях за ценник аэропорта. Связь плохая», — поделилась она.

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