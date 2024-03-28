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Румыния впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Документы можно подать уже с 31 марта. Обрабатывать заявления будут в трех консульствах Румынии в России — в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону

Shutterstock.com (Dragos Asaftei)

Как сообщили в посольстве страны в Москве для ТАСС, по единой визе можно въехать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Обрабатывать заявления будут во всех трех консульства Румынии на территории России — в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону.

Краткосрочная визы, которую выдавали до 31 марта, позволит въехать лишь в Румынию, Болгарию и на Кипр. Чтобы попасть с ней в страну из Шенгенской зоны, нужно будет иметь визу страны конечного назначения.

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