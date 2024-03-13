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Машины с российскими номерами обязали вывезти за пределы Финляндии до 16 марта

О новых ограничениях заявила финская таможня. Если автомобиль останется в стране после указанного срока, то владельцев попросят выплатить таможенные сборы и НДС, а их авто эвакуируют с территории ЕС.

Shutterstock.com

Однако власти Финляндии сделали исключение для автомобилей студентов и работников с срочным действительным трудовым договором. Также не будут эвакуировать машины, которые принадлежат гражданину ЕС или ЕЭЗ, постоянно проживающему в России, или члену его семьи, а также автомобили с дипломатическими номерами или въезжающие в Финляндию по гуманитарным соображениям.

Начальник отдела таможенного контроля Сами Ракшит отметил, что с 16 марта водители автомобилей с российскими номерами должны будут доказать надзорным органам, что они имеют право использовать автомобиль на территории Финляндии.

«Эти документы желательно иметь при себе во время вождения, чтобы при первом же запросе можно было доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерами», — уточнил он.

Напомним, что Финляндия продлила закрытие сухопутных границ с Россией. На этот раз ограничения продлятся до 14 апреля.

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