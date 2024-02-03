Старинные дачи и ванная с видом на лес: где отдохнуть недалеко от Петербурга зимой

Открытый подогреваемый бассейн, гастрономическая баня или спальня с панорамным видом на Вуоксу: «Собака.ru» собрала подборку глэмпингов и загородных клубов, где приятно коротать холода.
«Бор 812»
Приморское ш., 385
Бутик-отель расположен в 10 минутах пешком от Финского залива: 22 комфортабельных номера с отсылками к северному модерну, есть люксы с ванной и собственной террасой. В оформлении использованы натуральные материалы. Загородный клуб славиться баней: трехуровневая печка, бочка с многоярусной парной и видовой террасой на крыше. Пармейстеры прогреют все тело, вернут тонус уставшим мышцам контрастным обливанием и сделают массаж пихтовым лапником, а в конце — отдых в теплом одеяле на стоге сена с чашкой травяного чая. На территории работает панорамный ресторан с винотекой: готовят чилийский сибас, котлеты из дикого марала, морепродукты, а на закуску — рыбу собственного посола. Вечером можно посидеть у очага с огнем в креслах, поиграть на гитаре или в шахматы, нарды, карты. Рядом расположены музей-усадьба имени Ильи Репина «Пенаты», Ласковый пляж.
Стоимость: от 23 500 за сутки.
Эндер Вуокса
Приозерский район, пос. Мельниково
Ландшафтный отель расположен на берегу реки Вуокса. Всего три дома, где есть все для отдыха: кухня, большая кровать (и спальня с панорамными окнами!), посудомойка, кофемашина, сауна, банные принадлежности, чайник, посуда, фен. Один предназначен для двух человек, другой — до четырех. У каждого есть собственная стильная терраса с зоной барбекю. Можно заселиться с животными по предварительному согласованию. Неподалеку расположены лютеранская кирха Ряйсяля и православный храм Апостола Андрея Первозванного посреди реки.
Стоимость: от 18 000 рублей за сутки.
«Камыши»
д. Энколово, Хуторская ул., 3А
«Камыши» зарекомендовали себя как высококачественное эстетичное банное пространство: русская парная, большой хаммам, теплые и холодные купели, соляная комната, джакузи и ханг-медитации после парения. Недавно в тестовом режиме здесь открыли восемь домов для аренды: в каждом две зоны отдыха, кухня, отдельный санузел. Есть кафе с большим выбором детокс-напитков, закусок и сытных блюд. Алкоголь на всей территории пространства запрещен.
Стоимость: от 15 000 рублей за сутки.
«Скандинавия»
Парковая ул., 16
Вайб дореволюционной сестрорецкой дачи от клуба на первой линии Финского залива: всесезонный бассейн, баня, джакуси и страчателла с собственной фермы. Комплекс состоит из трехзвездочного отеля и двух пятизвездочных (исторических!) корпусов — дачи Шелепина и Лихачева. По утрам в зале Ротонды предлагают игристое, закуски и блюда на любой вкус: суп из белых грибов с домашней сметаной, щучьи котлеты и гречотто, бри с облепиховым конфитюром. За блюдами, приготовленными на гриле, — кебабами, морепродуктами и бургерами — идут в ресторан «Скандинавия» в главном корпусе загородного клуба, а на коктейль под Эрика Сати в исполнении местного пианиста — в бар «Библиотека».
Стоимость: от 12 000 рублей за сутки.
«Избушки на опушке»
п. Глубокое, ул. Лесная, д. 44
Хутор на карельском перешейке: несколько уютных домов расположены всего в 20 километрах от города. Строения расположены на разных уровнях, поэтому в каждом панорамный вид на живописное озеро. Все имеют собственную террасу с мангальной зоной, теплые полы, душ, кровати, наборы для гигиены, полотенца с тапочками, белоснежное постельное белье. Есть баня (с чаем и аромомаслами!), детская площадка и пирс. Предоставляют по запросу настольные игры: шахматы, шашки, нарды, лото. Важный плюс для тех, кто хотел уединиться, — предусмотрено бесконтактное заселение и выселение. А еще можно жить с небольшими собаками. Если отдых занимает несколько дней, можно поехать в Выборг (он в получасе езды) или в средневековый город Сваргас с кузницей и ярмаркой.
Стоимость: от 9900 за сутки
Korbi
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение
Загородный клуб расположен в 30 минутах от города на берегу Лемболовского озера. Всего пять модульных домов с панорамным остеклением: в каждом есть кухня-гостиная, мангальная зона, Wi-Fi, посуда, бытовая техника (плита, микроволновая печь, холодильник, чайник), ванная комната с базовой косметикой. Зимой здесь предусмотрено все для активного отдыха: тюбинг, сноуборды, снегоходы, беговые лыжи и баня. Работает ресторан: готовят форель на гриле, уху по-скандинавски, а на закуску — халуми жареный с брусничным соусом.
Стоимость: от 7000 рублей за сутки.
Dushevno House
Всеволожский район, пос. Карасаари
Панорамный глэмпинг в хвойном лесу в 40 минутах от города. На территории четыре дома: в каждом есть теплые полы, оборудованная кухня с посудой, большие кровати и Wi-Fi. Не скроем нас особенно заинтересовал домик «Весна», где есть большая видовая ванная. Еще на территории работают баня и горячая купель, устроена костровая зона. Заселяют с небольшими собаками за доплату. Рядом магазинов и кафе нет, поэтому необходимую еду стоит брать с собой.
Стоимость: от 5000 рублей.
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