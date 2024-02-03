Старинные дачи и ванная с видом на лес: где отдохнуть недалеко от Петербурга зимой

«Избушки на опушке»

п. Глубокое, ул. Лесная, д. 44

Хутор на карельском перешейке: несколько уютных домов расположены всего в 20 километрах от города. Строения расположены на разных уровнях, поэтому в каждом панорамный вид на живописное озеро. Все имеют собственную террасу с мангальной зоной, теплые полы, душ, кровати, наборы для гигиены, полотенца с тапочками, белоснежное постельное белье. Есть баня (с чаем и аромомаслами!), детская площадка и пирс. Предоставляют по запросу настольные игры: шахматы, шашки, нарды, лото. Важный плюс для тех, кто хотел уединиться, — предусмотрено бесконтактное заселение и выселение. А еще можно жить с небольшими собаками. Если отдых занимает несколько дней, можно поехать в Выборг (он в получасе езды) или в средневековый город Сваргас с кузницей и ярмаркой.

Стоимость: от 9900 за сутки