Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park приглашает провести новогоднюю ночь

В программе праздничного гала-ужина — изысканные блюда от лучших шефов, выступления певицы Валерии, казачьего ансамбля и кавер-группы и специальная детская программа. Идеальное решение для всех, кому надоел традиционный сценарий с домашним застольем!
Шеф-повара приготовили специальное праздничное меню: pre-party с устрицами, магаданской креветкой и пирамидой из макарунов, холодные и горячие закуски, сорбэ из киви с лаймом, чтобы освежить рецепторы перед сменой блюд, палтус и говяжьи щечки на горячее, а также новогодние десерты — и это далеко не полный список блюд, каждое из которых можно назвать шедевром гастрономического искусства. Ну и, конечно, какой праздник без звона бокалов? Для поддержания настроения весь вечер будет работать безлимитный бар с вашими любимыми напитками.
Детское меню не уступает: закуски и салаты, большой выбор горячего (от крокетов с камчатского крабом до пиццы) и целая россыпь десертов, которые непременно порадуют юных гостей праздника: например, еловые шишки из бельгийского шоколада и хрустящие «мандаринки» с цитрусовым муссом.
В развлекательной части гостей ждут программа от ведущего, танцпол и зажигательные хиты Валерии и кавер-группы «Город Лето», а также выступление казачьего ансамбля «Борода Folk». Дети в это время не заскучают: для них подготовили специальную программу «Новогоднее волшебство в стране гномов», где в компании аниматоров им предстоит преодолеть ледяную преграду, разгадывать таинственные истории, танцевать и играть.
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