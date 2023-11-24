Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park приглашает провести новогоднюю ночь

Шеф-повара приготовили специальное праздничное меню: pre-party с устрицами, магаданской креветкой и пирамидой из макарунов, холодные и горячие закуски, сорбэ из киви с лаймом, чтобы освежить рецепторы перед сменой блюд, палтус и говяжьи щечки на горячее, а также новогодние десерты — и это далеко не полный список блюд, каждое из которых можно назвать шедевром гастрономического искусства. Ну и, конечно, какой праздник без звона бокалов? Для поддержания настроения весь вечер будет работать безлимитный бар с вашими любимыми напитками.