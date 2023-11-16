Финляндия закроет пункты пропуска на восточной границе с Россией

Ограничения продляться до 18 февраля 2024 года. В правительстве Финляндии отметили, что сосредоточатся на приеме заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на КПП Салла и Вартиус.

Министр внутренних дел Мари Рантанен добавила, что погранпереходы не будут работать в обе стороны. Финнам предложили пользоваться северными пограничными переходами.

Напомним, Финляндия запретила россиянам въезд на велосипеде. Такое ограничение действует с 9 ноября по всему округу Юго-Востока страны. На месте пересечения границы финны разместили соответствующие дорожные знаки.

Ранее власти Финляндии задумались о полном закрытии пунктов пересечении границы с Россией. Такой вариант возможен, если ситуация будет «угрожать национальной безопасности» Финляндии, отметил Орпо. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен также добавила, что это необходимая мера, чтобы сдержать идущий через Россию поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.