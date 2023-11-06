В Думе рассмотрят законопроект о продаже алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов

Инициаторы называют такую меру вынужденной. Таким образом, они хотят поддержать операторов международных аэропортов и владельцев точек duty free, понесших убытки на фоне пандемии и введения санкций. С такой просьбой в прошлом году обращались представители бизнеса. По данным Евразийской ассоциации беспошлинной торговли, инициатива позволит увеличить средний чек пассажиров внутренних авиалиний на треть, до 464 рублей.

«В этой связи при сохранении пассажиропотока внутренних воздушных линий на уровне 2022 года дополнительная выручка индустрии составит порядка 8,95 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На прошлой неделе стало известно, что из Петербурга в Грузию начнут летать прямые авиарейсы. Авиакомпания Red Wings запустит первый рейс 18 ноября. Перелеты в Тбилиси будут проходить один раз в неделю по субботам.