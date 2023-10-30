В Карелии откроют национальный парк «Воттоваара»

Нацпарк создали для сохранения нетипичных для Карелии притундровых и лесотундровых ландшафтов. Также это расширит возможности исследования озера Пизанец. Он представляет собой узкий, длинный и глубокий разлом земной поверхности, заполненный водой. Постановление о создании особо охраняемой природной территории федерального значения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Воттоваара — самая высокая точка Западно-Карельской возвышенности, и составляет 417,3 метра над уровнем моря. Площадь горы распростерлась на шесть квадратных километров. Это место знакомо туристам по футуристическим пейзажам с камнями, скалами и деревьями необычной формы.

В августе 2011 года правительство Республики Карелия объявило природный комплекс горы Воттоваара ландшафтным памятником природы, а его окрестности — особо охраняемой природной территорией регионального значения.