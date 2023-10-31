Куда съездить из Петербурга на длинные ноябрьские выходные?

В начале ноября нас ждут длинные выходные — с 4-го по 6-е число. Для дальних поездок срок слишком короткий, однако для небольшого путешествия — в самый раз. Специально для тех, кто не определился, как проведет длинные ноябрьские праздники, редакция «Собака.ru» собрала несколько направлений, куда можно добраться за несколько часов (или за одну ночь).
Псков
Зачем ехать: Еще в XVI веке секретарь польского короля Стефана Батория так описал город: «Боже, какой красивый город, точно Париж!» И хотя сегодня такая характеристика может показаться некоторым преувеличением, Псков действительно является одним из самых красивых и древних мест на Северо-Западе. Здесь сохранилась не только крепость (тут ее называют не «кремль», к «кром»), но и множество других исторических построек разных эпох — от XIV века до эпохи модерна.
А еще в Пскове есть сразу несколько парков в скандинавском стиле, рестораны на любой вкус: от гастробара Mojo GastroBar прямо в крепостных стенах до маленького крафтового бара Beer Religion.
Как добраться: Самый простой и удобный способ — поезд «Ласточка», который отправляется от Балтийского вокзала. Можно подобрать комфортное время отправления — днем или поздним вечером (билеты на утренние поезда уже раскупили). Прямых рейсов на самолете, из Петербурга на дни праздников, к сожалению, нет.
Сколько это будет стоить: поездка в один конец обойдется в 750–950 рублей на человека (можно воспользоваться также проходящим поездом из Петрозаводска, тогда стоимость билета составит чуть больше 1700 рублей в один конец). Мест в отелях осталось немного — цены стартуют от 4000 за ночь для двухместного размещения. Места размещения с авторскими номерами стоят 7000–8000 за ночь
Что с погодой: Пока прогноз погоды на ноябрьские праздники сравнительно оптимистичный — в городе ожидается выше +10, правда, не исключены дожди.
Вологда
Зачем ехать: Вологда — еще один древний город на Северо-Западе, который во многом смог сохранить свой исторический облик. На территории города больше 200 памятников архитектуры, истории и культуры. Самый узнаваемый из них — так называемый Вологодский кремль (на самом деле это только часть древней крепости, построенной при участии английских специалистов в XVI веке, где жил местный архиерей). Здесь же можно подняться на почти 80-метровую колокольню Софийского собора, откуда открывается отличный вид на центр города.
Но главная особенность Вологды — большое количество деревянных исторических домов. Это создает ощущение целостности исторического центра русского города, который при этом был совсем не похож на каменные Санкт-Петербург и Москву. Причем во многих таких постройках работают магазины, кафе и рестораны.
Как добраться: Добраться из Петербурга до Вологды можно на одном из многочисленных ночных поездов с Ладожского вокзала. Время в дороге составляет 11–16 часов. Потенциально можно добраться до Вологды и на самолете, но, к сожалению, подходящих рейсов на 4–6 ноября нет.
Сколько это будет стоить: Билет в купе стоит от 2500 до 6200 рублей (или можно взять плацкарт за 14500). Стоимость номера гостиницы в историческом доме составит около 4000 за две ночи, SPA-отель центре города предлагает размещение за 8000 на праздничные дни.
Что с погодой: Как и в Пскове, погода пока обещает быть сравнительно теплой — на праздники воздух должен прогреться до 10–12 градусов. Правда, опять же вероятен дождь.
Старая Русса
Зачем ехать: Если на праздники хочется не гулять, осматривая достопримечательности, а слегка подправить здоровье, то можно выбрать древний город Старая Русса в Новгородской области. Здесь с конца XVIII века действует бальнеогрязевой курорт.
Помимо процедур можно осмотреть небольшой исторический центр, где сохранилось некоторое количество исторических зданий (в том числе одна из главных достопримечательностей города — водонапорная башня).
Как добраться: От Петербурга до Старой Руссы ходит «Ласточка», правда, ехать в ней придется около семи часов. Доехать можно и быстрее — за 5–6 часов, но для этого потребуется воспользоваться междугородным автобусом.
Сколько это будет стоить: Билет на поезд обойдется примерно в 2000 рублей в один конец. Номер в здании курорта обойдется в 12000–18000 за два дня при двухместном размещении (плюс стоимость процедур).
Что с погодой: В праздничные дни в Старой Руссе пока ожидается +14 и небольшие дожди, правда, уже 6-го числа должно заметно похолодать — до +9.
Ярославль
Зачем ехать: Для тех, кто хотел бы совершить ноябрьское путешествие в большой город, хорошим вариантом мог бы оказаться Ярославль. Как Псков и Вологда, он входит в число древнейших городов России. Здешний исторический центр является объектом культурного наследия ЮНЕСКО.
При этом в Ярославле живет больше полумиллиона человек. Соответственно, в городе можно найти множество разных развлечений: от катков и квест-румов до котокафе и картинга. А также самые разнообразные рестораны и кафе: их в городе насчитывается несколько сотен (среди них есть победители премии «Что где есть в Костроме, Ярославле и Иваново» - 2023: рестораны «Огни» и «Lucia»).
Как добраться: Ночным поездом, который уходит с Московского вокзала — время в пути от 11 до 16 часов. К сожалению, билетов осталось сравнительно немного. И долететь без пересадок самолетом также уже не получится.
Сколько это будет стоить: Билетов на ноябрьские праздники осталось совсем немного, поэтому если этот вариант приглянулся, то стоит поспешить. Стоимость билета в купе составит 3500–4500 рублей (и 10000–12000 за СВ). Цены на гостиницы стартуют от 2000 рублей за ночь на человека, топовые варианты обойдутся в 30000–70000 тысяч за праздники.
Что с погодой: Пока прогноз на две недели обещает потепление — до +14 в праздники. При этом в воскресенье, возможно, обойдется без дождя. Правда, следует помнить, что надежность столь заблаговременных прогнозов довольно относительна.
Нижний Новгород
Зачем ехать: Если хочется провести большие выходные не просто в крупном городе, а в мегаполисе — идеальный вариант Нижний Новгород (шестой по численности населения в стране). Основанный в XIII веке, он сохранил довольно большое количество памятников старины — в том числе краснокирпичный кремль. Впрочем, здесь найдется что посмотреть и любителям архитектуры XX века. Так, нижегородскому конструктивизму посвящены целые сообщества.
Отдельным явлением является нижегородский стрит-арт. Одной из самых громких работ последнего времени стало граффити номинанта премии «Топ 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никиты Normez «Розовые очки». Также в городе есть масштабная уличная работа петербургского художника Покраса Лампаса. По стрит-арту города водятся экскурсии или же можно воспользоваться специальным гидом, который предлагает по сути квест, где пользователю предстоит найти самые интересные граффити города.
Также Нижний может предложить гостям все прелести города-миллионника: музеи современного искусства, театрализованные экскурсии, барные кварталы и фуд-корты. Лучшие из ресторанов города можно найти в гиде «Что где есть в Нижнем Новгороде» 2023.
Как добраться: Ночным поездом, однако билетов, как и в случае с Ярославлем, осталось совсем немного. Зато на праздничные дни все еще есть места на самолете (в полете 2 часа).
Сколько это будет стоить: Из-за дефицита железнодорожные билеты в Нижний доходят до 24000 рублей. Самолет обойдется в 6500 в одну сторону. Трехзвездочные гостиницы в центре можно найти за 7000–9000 рублей. Если вы претендуете на более эксклюзивное размещение, то цены могут доходить до 70000 за две ночи.
Что с погодой: На длинных выходных ожидается сравнительно теплая погода: +10–+13 градусов и небольшие дожди.
Тихвин
Зачем ехать: Если в ноябрьские праздники дальше Ленобласти выбираться не хочется, а в Выборге были в прошлом году, то можно обратить внимание на Тихвин — еще один средневековый город региона. Здесь нет старой финской архитектуры, но зато в наличии древний монастырь, где хранится одна из наиболее почитаемых икон Руси — Тихвинская икона Божьей Матери. Здесь же можно посмотреть реконструкцию старинных шлюзов, с помощью которых еще при Петре I соединили Волгу и Балтику в единую водную систему.
Также в центре сохранилось довольно много исторических построек, хотя, конечно, не стоит ждать, что город будет восхищать архитектурой так же, как Выборг, над которым в начале XX века трудились лучшие финские архитекторы. Кроме того, следует учесть, что туристическая инфраструктура в городе пока много слабее развита, поэтому найти отель и ресторан будет не очень просто. Впрочем, посмотреть все красоты города потенциально возможно и за один день.
Как добраться: Проходящим поездом «Петербург — Сыктывкар», отправляющимся с Ладожского вокзала. Время в пути — чуть больше трех часов.
Сколько это будет стоить: Поездка на поезде обойдется в 1500–2000 рублей в один конец. Цены на гостиницы стартуют от 1000 рублей (более жорогих люксовых опций в городе практически нет), однако, как уже сказано выше, город при желании можно обойти и за один день.
Что с погодой: Погода в праздники здесь будет чуть холоднее, чем в упомянутых выше городах. Пока не ожидается, что температура поднимется выше +11. Также вероятен дождь.
Побережье Ладожского озера
Зачем ехать: Если на выходные хочется, напротив, максимально отдохнуть от города, то можно снять домик в Карелии, на берегу Ладожского озера. В зависимости от конкретного места размещения это может быть небольшая хижина у моря или элитный парк-отель у воды.
Соответственно, будут разниться и возможности: от приготовления шашлыка и прогулок вдоль берега до экскурсий на Валаам, SPA, шоу-программ, концертов.
Как добраться: Большая часть таких размещений предполагает поездку на собственной машине или на такси от Петрозаводска, до которого можно добраться на «Ласточке».
Сколько это будет стоить: Здесь все будет зависеть от конкретного вида размещения. Так, база отдыха Алавойне предлагает размещение по 5000 за ночь, Hunter Paradise — по 14000 за ночь, а элитный парк-отель «Дача Винтера» стартует от 20000 рублей за ночь.
Что с погодой: Температура в Карелии на праздники должна колебаться от +11 до +13 градусов. Также вероятны дожди, впрочем, как уже отмечалось, надежность таких прогнозов за две недели сравнительно невысока.
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