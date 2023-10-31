Куда съездить из Петербурга на длинные ноябрьские выходные?

Зачем ехать: Еще в XVI веке секретарь польского короля Стефана Батория так описал город: «Боже, какой красивый город, точно Париж!» И хотя сегодня такая характеристика может показаться некоторым преувеличением, Псков действительно является одним из самых красивых и древних мест на Северо-Западе. Здесь сохранилась не только крепость (тут ее называют не «кремль», к «кром»), но и множество других исторических построек разных эпох — от XIV века до эпохи модерна.

А еще в Пскове есть сразу несколько парков в скандинавском стиле, рестораны на любой вкус: от гастробара Mojo GastroBar прямо в крепостных стенах до маленького крафтового бара Beer Religion.

Как добраться: Самый простой и удобный способ — поезд «Ласточка», который отправляется от Балтийского вокзала. Можно подобрать комфортное время отправления — днем или поздним вечером (билеты на утренние поезда уже раскупили). Прямых рейсов на самолете, из Петербурга на дни праздников, к сожалению, нет.

Сколько это будет стоить: поездка в один конец обойдется в 750–950 рублей на человека (можно воспользоваться также проходящим поездом из Петрозаводска, тогда стоимость билета составит чуть больше 1700 рублей в один конец). Мест в отелях осталось немного — цены стартуют от 4000 за ночь для двухместного размещения. Места размещения с авторскими номерами стоят 7000–8000 за ночь

Что с погодой: Пока прогноз погоды на ноябрьские праздники сравнительно оптимистичный — в городе ожидается выше +10, правда, не исключены дожди.