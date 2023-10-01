В Петербурге вступил в силу закон о курортном сборе

С 1 октября в Петербурге начал действовать закон «О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора». Оплачивать по 100 рублей в сутки должны будут как российские, так и иностранные путешественники, но с 1 апреля 2024 года. Пока будет действовать нулевая ставка.

«Мы надеемся, что к моменту, когда будет сформирован реестр, система заработает. В конце этого года — начале следующего начнется тестирование с гостиницами. Поэтому ни взимания курортного сбора, ни отчетности в этой части пока мы не планируем. Пока, по сути, это подготовительная работа», — рассказал председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев для ТАСС.

Туристический сбор будет действовать до конца 2024 года в качестве эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Как отметил Корнеев, что собранные деньги пойдут для финансирования работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Напомним, курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа в качестве эксперимента. Взымать плату с туристов будут до 31 декабря 2024 года, но программу могут продлить. Сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице, отеле, хостеле и т.п.).

Туристы могут принести в казну Петербурга 400-500 млн рублей курортного сбора. Это около 0,04-0,05% доходов городского бюджета, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Также Смольный назвал размер штрафов за неуплату курортного сбора. Комитет по развитию туризма Петербурга подготовил соответствующий законопроект. Санкции коснутся как туристов, так и владельцев гостиниц и отелей. В случае одобрения поправок они вступят в силу с 1 августа 2023 года.