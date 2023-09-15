Давай поедем в Кандалакшу

Кандалакша — мекка для тех, кто любит наблюдать за птицами. Весной и осенью на побережье Кандалакшского залива пролетают арктические гуси и гнездуются гагары. Здесь обитают несколько видов чаек, полярная крачка, красноклювые кулики, серощекие поганки, черные казарки и даже гага: в прошлом веке она была на грани истребления, но все-таки спаслась (все, кто носит синтепоновые пуховики, могут считать это и своей заслугой).

Местные жители и сами активные бердвотчеры, и туристов к этому занятию привлекают: повсюду устроены смотровые площадки с подзорными трубами, установлены информационные стенды, проложены экотропы. Один из самых доступных вариантов — трехкилометровый маршрут «Лувеньгский берег».