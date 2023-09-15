Давай поедем в Кандалакшу

Белухи и редкие птицы, звенящие камни и древние капища, экотуризм и сноупарк: на Белом море есть, на что посмотреть и чем заняться.
Кандалакша — небольшой городок в Мурманской области. Он кажется далеким, малодоступным и даже немного сказочным: все вроде бы о нем слышали, но мало кто там бывал. А зря: в Кандалакше много достопримечательностей и по-настоящему необычных видов досуга.
Бердвотчинг
Кандалакша — мекка для тех, кто любит наблюдать за птицами. Весной и осенью на побережье Кандалакшского залива пролетают арктические гуси и гнездуются гагары. Здесь обитают несколько видов чаек, полярная крачка, красноклювые кулики, серощекие поганки, черные казарки и даже гага: в прошлом веке она была на грани истребления, но все-таки спаслась (все, кто носит синтепоновые пуховики, могут считать это и своей заслугой).
Местные жители и сами активные бердвотчеры, и туристов к этому занятию привлекают: повсюду устроены смотровые площадки с подзорными трубами, установлены информационные стенды, проложены экотропы. Один из самых доступных вариантов — трехкилометровый маршрут «Лувеньгский берег».
Наблюдение за китами
В акваторию Кандалакшского залива регулярно заплывают белухи (приходят сюда на пропитание за большими косяками рыбы) — их видно прямо с берега. С катера можно наблюдать за кольчатыми нерпами, гренландскими тюленями и дельфинами. Для тех, кому интересно рассмотреть морских обитателей поближе (и даже погладить), местные в окрестностях организовали понтоны и дайв-центры.
Прогулки по сопкам
Подъем не всегда прост и не всегда быстр, но оно того стоит: с вершин сопок открываются потрясающие виды на Кандалакшский залив, гору Крестовую и сам город. Цепочки озер, каменистые склоны с необычной растительностью, приглушенные оттенки полярной флоры: природа Беломорья очень живописна и в полной мере воплощает неброское очарование Русского Севера (и мотивирует на фотоэкспедицию). На Волосяной горе зимой работает сноупарк с тремя трассами разной сложности, летом там катаются на горных велосипедах. В округе Кандалакши также проложены маршруты для пеших походов, обустроены стоянки для кемперов, предусмотрены возможности для речных сплавов и дайвинга.
Знакомство с неизведанным
Кандалакша — одно из немногих мест в мире, где встречаются так называемые звенящие камни. При ударе молотком они издают не характерный глухой звук, а отчетливый звон, как металлический колокол. Ученые рассказывают что-то про трещины и резонанс, но местные-то знают: просто в камнях живут духи.
Звенящие камни в изобилии присутствуют на древнесаамском капище на горе Волосяной. Там же — самое большое скопление сейдов (крупных валунов, водруженных на несколько более мелких камней). По верованиям древних саамов, когда-то населявших территорию Кольского полуострова, сейды — пристанища почитаемых духов: считалось, что в них превращались старые шаманы, сохраняя при этом свои колдовские чары.
Экотуризм
Северная природа хоть и сурова, но щедра к тем, кто не боится холодов и полярной ночи. Здесь растут чистейшие брусника, голубика, морошка, малина, лекарственные цветы и травы. Поэтому уроженец Кандалакши Леонид Леврана пару лет назад открыл здесь органическую ферму, где выращиваются растения для производства экокосметики Levrana. Ферма занимает 26 гектар полей и лугов и сейчас активно осваивает пространства. Здесь уже собирают календулу и ромашку, крапиву и череду, кипрей и мелиссу, и еще с десяток культурных сортов и дикоросов. Ферма регулярно получает сертификаты экологического соответствия и гордится чистотой своей продукции: климатические особенности Заполярья позволяют обходиться без использования химикатов.
Здоровому росту растений способствуют длинный световой день летом и небольшое по сравнению с другими районами количество вредителей и сорняков. Травы и кустарники в таких условиях вырастают меньшего размера, но концентрация соков и полезных веществ в них больше. Для производства собирают не только травы, но и водоросли. В Кандалакшском заливе растет бурая водоросль фукус — источник минеральных солей и йода. Во время приливов волны Белого моря выбрасывают водоросли на береги, где они высыхают естественным путем. После этого водоросли собирают и отправляют на производство — такой способ добывания позволяет не вмешиваться в природные процессы. Кандалакшские растения используют практически во всех продуктах Levrana, в ближайшем будущем обещают запустить и отдельную косметическую серию под названием «Кандалакша» и даже поговаривают о возможном строительстве гостевых домов для приема туристов на ферме. В этом году компания празднует 10 лет, хороший возраст для новых идей и проектов.
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