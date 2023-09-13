Еврокомиссия

О ввозе на территорию Евросоюза автомобилей и личных вещей:

Нет, [временно ввозить на территорию Евросоюза вещи и транспортные средства нельзя]. Статья 3i Регламента Совета 833/2014 (Он был принят Советом ЕС еще в июле 2014 года, — прим. ред.) запрещает покупку, импорт или передачу — прямо или косвенно, — товаров, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту, если они происходят из России или экспортируются из России. К ним относятся транспортные средства (автомобили), подпадающие под CN-код 8703 (Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, — прим. ред.).

Ограниченное исключение существует для приобретения товаров в России для личного пользования гражданами государств-членов и их ближайшими родственниками. Помимо уже истекшего переходного периода, никаких других исключений не предусмотрено, и импорт таких товаров из России запрещен.

При этом не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если они подпадают под код CN, указанный в Приложении XXI (например, код 8703) и произведены в России или экспортированы из России. Скорее всего, это относится к транспортным средствам, имеющим российские номерные знаки и зарегистрированным в России. Продолжительность их возможного пребывания в Союзе и соответственно таможенные процедуры, под которые они будут помещены (например, выпуск для свободного обращения или временный ввоз), также не имеют значения.