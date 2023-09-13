8 сентября Еврокомиссия опубликовала документ «Импорт, покупка и перевозка товаров: часто задаваемые вопросы». 13-й пункт давал пояснения касательного того, могут ли граждане России временно ввозить на территорию Евросоюза вещи и транспортные средства — в том числе в рамках своих туристических поездок. Согласно документу, делать это запрещено. Является ли запрет обязательным для всех стран-членов Евросоюза? И что делать тем, у кого все-таки изъяли личные вещи? Приводим официальное разъяснение Европейской комиссии и комментарий ее представителя, а также советы юристов и первые реакции стран-членов ЕС.
О ввозе на территорию Евросоюза автомобилей и личных вещей:
Нет, [временно ввозить на территорию Евросоюза вещи и транспортные средства нельзя]. Статья 3i Регламента Совета 833/2014 (Он был принят Советом ЕС еще в июле 2014 года, — прим. ред.) запрещает покупку, импорт или передачу — прямо или косвенно, — товаров, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту, если они происходят из России или экспортируются из России. К ним относятся транспортные средства (автомобили), подпадающие под CN-код 8703 (Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, — прим. ред.).
Ограниченное исключение существует для приобретения товаров в России для личного пользования гражданами государств-членов и их ближайшими родственниками. Помимо уже истекшего переходного периода, никаких других исключений не предусмотрено, и импорт таких товаров из России запрещен.
При этом не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если они подпадают под код CN, указанный в Приложении XXI (например, код 8703) и произведены в России или экспортированы из России. Скорее всего, это относится к транспортным средствам, имеющим российские номерные знаки и зарегистрированным в России. Продолжительность их возможного пребывания в Союзе и соответственно таможенные процедуры, под которые они будут помещены (например, выпуск для свободного обращения или временный ввоз), также не имеют значения.
При этом в список товаров, которые не могут быть ввезены россиянами на территорию Европейского союза, входят не только автомобили — но и в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, фотокамеры, косметика, чемоданы, зубные пасты, шампуни, мыло, женские костюмы, кофты, платья, юбки, брюки и некоторые другие предметы гардероба, обувь с содержанием пластика, резины и кожи, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, а также средства для бритья и даже туалетная бумага.
Позже Еврокомиссия дополнительно разъяснила правила применения санкций в отношении автомобилей. Въезд в Евросоюз на личном транспорте, зарегистрированном в России, расценивается как запрещенный импорт. Одновременно с этим одежда, по мнению официального представителя Еврокомиссии Даниэля Ферри, «вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС». «Я думаю, что это здравый смысл. Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами-членами Евросоюза. […] Когда речь идет о ценных товарах, например автомобилях, то здесь требуется строгое соблюдение санкций», — отметил он.
12 сентября Еврокомиссия выпустила обновление своего документа, разъясняющего правила временного ввоза россиянами на территорию Евросоюза личных вещей и транспортных средств. Четкого запрета на это в 13-м пункте больше не содержится.
О ввозе на территорию Евросоюза автомобилей и личных вещей:
Согласно прецедентной практике Европейского суда, санкции должны толковаться расширительно, в том числе и для того, чтобы обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Оценивать каждую ситуацию и соответствующим образом применять запреты должны национальные компетентные органы.
Ранее в Брюсселе также заявляли, что непосредственное решение о том, как применять санкции Совета ЕС, осуществляют конкретные страны-члены Евросоюза. «Санкции исполняют государства-члены ЕС. Таким образом, каждый отдельный национальный орган должен [по-своему] обеспечивать соблюдение санкций ЕС», — приводит РБК слова представителя Еврокомиссии. Его тезис подтвердили и в МИД Финляндии: руководитель санкционного отдела министерства Пиа Сариваара рассказала Yle о том, что «громкие заголовки в СМИ» не соответствуют действительности» — автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. «Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — резюмировала она.
В свою очередь Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы. Так ответила немецкая таможня на запрос запланировавшего въезд в Германию россиянина, отправленный по просьбе РБК. Аналогичное решение приняли власти Литвы. «Машины, зарегистрированные в России, не пропустят через границу. Смотрят не на паспорт гражданина, а на регистрацию машины», — ответили в Таможенном департаменте на вопрос Би-би-си, имеет ли значение гражданство въезжающего в ЕС.
С 12 сентября въезд для транспортных средств с российскими номерами закрыла и Латвия. Как пишет Delfi со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии, лица на таких автомобилях будут вынуждены вернуться в Россию или Беларусь, а в случае отказа выполнять указания таможенных органов в соответствии с таможенным законодательством может быть принято решение о конфискации транспортного средства. «Латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций. В связи с этим людям настоятельно рекомендуется воздерживаться от повторных попыток въезда в ЕС через различные пункты пересечения границы», — отмечает издание. С 13 сентября въезд всем зарегистрированным в России транспортным средствам также закрыла Эстония.
В случае, если изъятие все-таки произошло, юристы советуют «максимально зафиксировать сам факт» изъятия: нужно «требовать официальные документы, подтверждающие изъятие, фиксировать любым возможным способом». «Сотрудник органа исполнительной власти, осуществляющий изъятие, должен обосновать такое решение и составить протокол. То есть у собственника либо допущенного к управлению лица на руках должен быть официальный документ, решение органа исполнительной власти, будь то полицейский или таможенник, о принятии мер, ограничивающих права по свободному использованию транспортного средства, и содержащий обоснование принятия такого решения», — отметил в разговоре с РБК управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
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