«А-Клуб» в партнерстве с Pinsky Beach Lounge & Restaurant открыл пляж в Бодруме

А полуденный зной можно переждать у бара, выбрав коктейли и десерт из меню А-Клуба, специально разработанного шеф-поварами и барменами Pinsky beach lounge& restaurant: например, освежающий напиток с арбузом и нотками красного апельсина или лимонад со вкусом виноградного желе — прекрасная альтернатива для тех, кто любит просекко и белое вино.