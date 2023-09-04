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«А-Клуб» в партнерстве с Pinsky Beach Lounge & Restaurant открыл пляж в Бодруме

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Новое место притяжения на берегу Эгейского моря в Бодруме будет работать во время бархатного сезона.

Новый пляж — совместный сезонный проект «А-Клуба», закрытого делового сообщества «Альфа-Банка», и Pinsky Beach Lounge & Restaurant — расположился в живописном месте с видом на бухту Торбы. Популярное направление привлекает клиентов «А-Клуба» своими красивыми пляжами, яркой ночной жизнью, отелями и ресторанами и богатой историей и культурой. А сервис А-Клуба был отмечен аналитической компанией Frank RG как лучший в стране.

Центральным объектом на территории стала инсталляция в виде пятиметровой черной уточки — символа «А-Клуба». Гостям пляжа доступны брендированные пляжные полотенца, охлажденная термальная вода с коллагеном и набор для пляжного тенниса.

А полуденный зной можно переждать у бара, выбрав коктейли и десерт из меню А-Клуба, специально разработанного шеф-поварами и барменами Pinsky beach lounge& restaurant: например, освежающий напиток с арбузом и нотками красного апельсина или лимонад со вкусом виноградного желе — прекрасная альтернатива для тех, кто любит просекко и белое вино.

Десерт приготовлен из сырного мусса с мадагаскарской ванилью, малиновым гелем, тонким слоем шоколадного бисквита и хрустящей вафлей в молочном шоколаде, украшенный черной уточкой из шоколада.

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