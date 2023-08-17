Что где есть — в Израиле

Azura

Кухня курдской иерусалимской общины с отсылками к иракской и сефардской кулинарным традициям. С момента открытия в 1952 году ресторан принадлежит одной семье. Находится он на выходе с так называемой иракской стороны «Махане Йегуда», сюда можно подняться почти по лестнице Мошиаха. Неспешно перед вами откроются расположенных друг напротив друга пространства кафе и двор. Здесь сытная ближневосточная еда, которую полностью готовят на керосинках. Если вдруг вы любите картофель с мясом, который вам делали в детстве, то найдите в меню его пряную версию — софрито. Не менее примечательны храйме (рыба в остром соусе) и котлеты. Алкоголя нет (но можно попросить рюмку арака — анисовой водки). Из прочего колорита — здесь что-то вроде казино-игорного дома рядом. Сидят старички и с утра до ночи режутся в карты и нарды. Это старый Иерусалим.

The Iraqui Market, 4 Ha-Eshkol Machane Yehuda, +972 2-623-5204

Rama's Kitchen

Ресторан находится под Иерусалимом, в деревне Натаф, с видом и ландшафтом, как в романах Меира Шалева. Он достоин специальной поездки. Здесь есть свой огород, так что в меню всегда представлены сезонные продукты. Заказывать можно только сетами (стоит 316 шекелей без алкоголя). Сейчас в зале вместо хозяйки Рамы работает ее дочь, которая сама разливает гостям израильские вина по бокалам. Кухня — средиземноморско-ближневосточный микс. В самом сете и подаче явно читается влияние Франции (дочь Рамы жила два года в Париже). Обратите внимание, ресторан работает только три дня в неделю, с четверга по субботу.

Nataf, +972 50-370-0954