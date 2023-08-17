Что где есть — в Израиле

Большое заблуждение думать, что фалафель, хумус и шварма — если уж не единственно возможные израильские блюда, то главные. Ресторанная и гастрономическая культура Израиля — это настоящий ближневосточный плавильный котел самой высокой температуры, тонко, сбалансированно и выразительно наполненный пряностями и специями. Так что с кулинарной точки зрения, посещая Израиль, вы совершаете путешествие по Ближнему Востоку.
Кухня тысячи рецептов
Кто определяет кулинарные традиции Израиля?
В кухне Израиля соединились вкусы и рецепты всех континентов. Марокканская кухня, курдская, эфиопская, греческая, французская, итальянская, персидская, йеменская, кухня стран постсоветского пространства, ливанская, арабская, китайская, индийская. Но в основе национальной кулинарной традиции лежат две главные кухни: ашкеназская (принесенная выходцами из Восточной и Центральной Европы) и сефардская (от переселенцев с Ближнего Востока, Испании и Средиземноморья).
Иерусалим
Авторские рестораны в Израиле можно найти в самых неожиданных местах, вроде рынков Тель-Авива или Иерусалима. Например, флагманский ресторан обладателя мишленовской звезды Ассафа Гранита и Maсhneuda Group находится рядом с главным рынком страны «Махане Йегуда». Ставший в свое время мгновенно популярным (столик невозможно было забронировать меньше, чем за две недели!) «Махнеюда» сейчас обязательный вариант для посещения. Кто-то предпочитает второй этаж и оттуда рассматривать посетителей, кто-то — сидеть за стойкой, а кто-то в зале, чтобы любоваться красавцами поварами в белоснежных кителях на открытой кухне. Не мучайтесь с выбором, смело указывайте на любую строчку в меню — жалеть не придется ни об одном заказанном блюде.
10 Beit Yaakov Street, +97225333442
Вегетарианский ресторан Ассафа Гранита, название которого переводится как «растение». Здешний крем-брюле из хацилима (обожженного баклажана) с выверенным балансом пряностей обращает в свою веру даже самых плотоядных. И обязательно закажите скорделию — греческую закуску из миндаля, картофеля, черствого хлеба с оливковым маслом, специями.
1 Ha-Dekel, +972 25333444
Кухня курдской иерусалимской общины с отсылками к иракской и сефардской кулинарным традициям. С момента открытия в 1952 году ресторан принадлежит одной семье. Находится он на выходе с так называемой иракской стороны «Махане Йегуда», сюда можно подняться почти по лестнице Мошиаха. Неспешно перед вами откроются расположенных друг напротив друга пространства кафе и двор. Здесь сытная ближневосточная еда, которую полностью готовят на керосинках. Если вдруг вы любите картофель с мясом, который вам делали в детстве, то найдите в меню его пряную версию — софрито. Не менее примечательны храйме (рыба в остром соусе) и котлеты. Алкоголя нет (но можно попросить рюмку арака — анисовой водки). Из прочего колорита — здесь что-то вроде казино-игорного дома рядом. Сидят старички и с утра до ночи режутся в карты и нарды. Это старый Иерусалим.
The Iraqui Market, 4 Ha-Eshkol Machane Yehuda, +972 2-623-5204
Ресторан находится под Иерусалимом, в деревне Натаф, с видом и ландшафтом, как в романах Меира Шалева. Он достоин специальной поездки. Здесь есть свой огород, так что в меню всегда представлены сезонные продукты. Заказывать можно только сетами (стоит 316 шекелей без алкоголя). Сейчас в зале вместо хозяйки Рамы работает ее дочь, которая сама разливает гостям израильские вина по бокалам. Кухня — средиземноморско-ближневосточный микс. В самом сете и подаче явно читается влияние Франции (дочь Рамы жила два года в Париже). Обратите внимание, ресторан работает только три дня в неделю, с четверга по субботу.
Nataf, +972 50-370-0954
Тель-Авив
Камерный, уютный ресторан при одноименном отеле. Шеф — Рути Бродо, основавшая одну из самых известных израильских ресторанных групп R2M. В меню свежие морепродукты, Средиземноморье и паназия. C классическим куском мяса (миньон — идеальный) и рыбой здесь всегда справляются на «отлично». Очень красиво и разумно в смысле цены-качества. Лайфхак: горячие мини-багеты лучше сразу заказывать по две-три штуки – точно захочется повторить.
36 Montefiore, +972 3 564 6100
Один из самых известных и недоступных (бронь расписана на месяцы вперед) ресторанов Тель Авива — OCD с Разом Рахавом во главе. Отличительная черта ресторана – гости становятся зрителями процесса приготовления, все посадочные места расположены вокруг барной стойки перед открытой кухней, где Рахав переосмысляет историю и создает новые израильские кулинарные традиции.
17 Tirtsa, +972 3-556-6774
Ресторан для особого случая под руководством еще одной израильской звезды — шефа Юваля Бен-Нерия. Японская современная гастрономия под полусводами, напоминающими пещеру со сталактитами. Дорого, хорошо, красиво. На кухне по максимуму используют продукты местных ферм и кибуцев. Хотите больших впечатлений — садитесь к барной стойке и обсудите с барменом огромную винную карту (с самым большим выбором сакэ в Израиле!). Имейте в виду, бронировать столик нужно очень заранее.
Azrieli Sarona Tower, 121 Begin, 074-7588818
Оказавшись в ТА, обязательно идите в Музей Искусств, а оттуда сразу в Pastel, который находится в ста шагах от музея. Изящный, щегольский, буржуазный. В меню средиземноморская кухня, на террасе с видом на сад скульптур хорошо дегустировать авторские коктейли. Кажется, что весь Тель-Авив любит одеться понаряднее и прийти сюда пообедать. Чистое удовольствие.
27 Sderot Sha'ul Hamelech, +972 3-644-7441
Эяль Шани, могучий шеф империи ресторанов в сети Miznon (от «Сароны» до кафе на Ибн Габироль), кормит питами с разными наполнителями. Идеальный перекус, простой и прекрасный. Фирменный стиль Шани — выложенные овощи на прилавке и подача на бумажках. Не отказывайте себе, если хотите понять настоящий вайб ТА.
23 Ibn Gabirol , +972 3-716-8977
Входит в топ-50 лучших ресторанов Ближнего Востока и Магриба. Шеф Ширель Бергер, иерусалимский апологет веганской еды, обосновавшаяся в самом колоритном районе Тель-Авива — Флорентин/шук Левински. В основе меню сеты с оригинальной подачей, где продукты притворяются не тем, чем являются на самом деле. Отгадывать, что в тарелке, — это местный аттракцион.
8 Ha-Khalutzim, +972 52-583-8245
Камерный ресторанчик на улице Нахалат Биньямин, в самом сердце ресторанной жизни ТА. Шеф Авиад Пелед соблюдает принцип сезонности, ежедневный выбор блюд в меню зависит от того, что повара купили на рынке сегодня. Здесь очень хорошо работают с рыбой, чаще всего дикой (название ресторана, кстати, так и переводится — «дикий»). И обратите внимание на отменные трюфели и лимонный тарт.
27 Nahalat Binyamin, +972 50 333 9900
Где пить кофе в Тель-Авиве
HOC
Сеть кофеен с берлинским настроением. В меню свежая обжарка со всего света, включая спешлти, и завтраки с образцовыми горячими бриошами и скрэмблом. В субботу не работают.
Cafelix
Небольшая сеть из нескольких кофеен. Жарят сами, плюшки привозят из кондитерской Fika, в которую по утрам выстраивается очередь. В субботу не работают.
Nahat
Небольшая сеть кофеен, особенно хороша точка на старой железнодорожной станции со своим обжарочным цехом. Кроме образцового спешлти здесь еще и свежая выпечка. В субботу не работают.
Ada Hanina
Яффская главная кофейная точка с кофемашиной премиального класса. Работает в шаббат.
Здание George & John в районе Яффо в американо-немецкой колонии — жемчужина архитектуры колониального стиля. Шеф Томер Таль соединяет в средиземноморском меню современный Израиль с традиционными блюдами и активно использует на кухне копчение, гриль, открытый огонь. Как и OCD, входит в топ-50 лучших ресторанов Магриба и Ближнего Востока.
The Drisco Hotel, 4-6 Auerbach
Если вы вдруг в Тель-Авиве захотите освежить рецепторы, успевшие пропитаться ближневосточными пряностями, идите в «Бабу Ягу». Это израильский ресторан, в котором наряду с местной кухней и блюдами Средиземноморья вам подадут борщ, вареники или пельмени.
12 Hayarkon, 03-517-517-9
Винодельни
Вино в Израиле — это отдельная культура. В стране работает больше трехсот виноделен, от больших промышленных до бутиковых камерных. На то, чтобы объехать их все, можно потратить несколько лет, но начать, пожалуй, стоит с виноделен Зихрон Якова, родоначальников виноделия в стране. Ищете необычного опыта — отправляйтесь на Psagot под Иерусалимом. Только здесь делают молодое и дерзкое игристое розе из шардоне и мерло, которое вызревает всего месяц. Дегустация с видом на виноградники или под сводчатыми высокими потолками прохладного зала — особое удовольствие в жаркий день. Домой отсюда обязательно прихватите бутылочку великолепного Malbec.
Текст:
Маргарита Горкина, гастрономический журналист,
Тель-Авив
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