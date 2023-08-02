В центре Петербурга в тестовом режиме заработал китайский визовый центр

Как сообщили в Генконсульстве КНР в Петербурге, сейчас сотрудники визового центра отправляют уведомления по телефону и электронной почте заявителям, которые уже записались на прием для подачи документов в Генконсульство Китая. Людям предлагают обратиться в визовый центр, чтобы подать все документы без оплаты за обслуживание.

Напомним, Финляндия прекратила с 1 августа прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге, в том числе через визовые центры VSF.