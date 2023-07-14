Между Москвой и Петербургом запустят поезд «Ночной экспресс»

Информация о запуске «Ночного экспресса» появилась на сайте частной железнодорожной компании «Тверской экспресс», работающей с 2003 года. Перевозчик отмечает, что билеты скоро поступят в продажу. На сайте также показали, как будет выглядеть новый поезд: вагон в черном цвете и украшен золотыми звездами, созвездиями и полумесяцами.

«Кроме экстраординарной окраски поезд "Ночной экспресс" отличается сдержанным внутренним лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями, которые позволят пассажирам почувствовать атмосферу спокойствия и непринужденности в поезде, отдохнуть и наполниться энергией», — рассказали в компании.

На сегодняшний день между Петербургом и Москвой уже курсирует комфортабельный поезд «Мегаполис». Перевозчик отметил, что за последние 17 лет он завоевал популярность среди пассажиров, которые ценят «необычную атмосферу путешествия, созданную на основе лучших железнодорожных традиций».