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Между Москвой и Петербургом запустят поезд «Ночной экспресс»

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Составы начнут ездить до конца июля и только в темное время суток.

Shutterstock.com

Информация о запуске «Ночного экспресса» появилась на сайте частной железнодорожной компании «Тверской экспресс», работающей с 2003 года. Перевозчик отмечает, что билеты скоро поступят в продажу. На сайте также показали, как будет выглядеть новый поезд: вагон в черном цвете и украшен золотыми звездами, созвездиями и полумесяцами.

«Кроме экстраординарной окраски поезд "Ночной экспресс" отличается сдержанным внутренним лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями, которые позволят пассажирам почувствовать атмосферу спокойствия и непринужденности в поезде, отдохнуть и наполниться энергией», — рассказали в компании.

На сегодняшний день между Петербургом и Москвой уже курсирует комфортабельный поезд «Мегаполис». Перевозчик отметил, что за последние 17 лет он завоевал популярность среди пассажиров, которые ценят «необычную атмосферу путешествия, созданную на основе лучших железнодорожных традиций».

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