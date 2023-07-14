Между Москвой и Петербургом запустят поезд «Ночной экспресс»

Составы начнут ездить до конца июля и только в темное время суток.
Информация о запуске «Ночного экспресса» появилась на сайте частной железнодорожной компании «Тверской экспресс», работающей с 2003 года. Перевозчик отмечает, что билеты скоро поступят в продажу. На сайте также показали, как будет выглядеть новый поезд: вагон в черном цвете и украшен золотыми звездами, созвездиями и полумесяцами.
«Кроме экстраординарной окраски поезд "Ночной экспресс" отличается сдержанным внутренним лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями, которые позволят пассажирам почувствовать атмосферу спокойствия и непринужденности в поезде, отдохнуть и наполниться энергией», — рассказали в компании.
На сегодняшний день между Петербургом и Москвой уже курсирует комфортабельный поезд «Мегаполис». Перевозчик отметил, что за последние 17 лет он завоевал популярность среди пассажиров, которые ценят «необычную атмосферу путешествия, созданную на основе лучших железнодорожных традиций».
Комментарии (0)