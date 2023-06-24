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Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам

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Власти прибалтийской страны приняли такое решение в связи с событиями на юге РФ. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в своих социальных сетях.

GagoDesign/shutterstock

В сообщении в Twitter на латышском языке Ринкевич сообщил, что решение о прекращении выдачи гуманитарных виз принято «в связи с событиями в России». Он также отметил, что введенные с 19 сентября прошлого года ограничения для россиян на пересечение границы с Латвией «не изменятся».

«Охрана границ усилена, виза или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут», — написал он. Ринкевич добавил, что введенные в сентябре 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан РФ сохраняются.

Латвия прекратила выдачу гражданам России любых виз, кроме гуманитарных, в августе прошлого года. Тогда отмечалось, что это решение принято на неопределённый срок.

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