Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам

В сообщении в Twitter на латышском языке Ринкевич сообщил, что решение о прекращении выдачи гуманитарных виз принято «в связи с событиями в России». Он также отметил, что введенные с 19 сентября прошлого года ограничения для россиян на пересечение границы с Латвией «не изменятся».

«Охрана границ усилена, виза или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут», — написал он. Ринкевич добавил, что введенные в сентябре 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан РФ сохраняются.

Латвия прекратила выдачу гражданам России любых виз, кроме гуманитарных, в августе прошлого года. Тогда отмечалось, что это решение принято на неопределённый срок.