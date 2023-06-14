Шесть катамаранов запустят между Петербургом и Кронштадтом

Для регулярного водного маршрута между центром Петербурга и Кронштадтом построят шесть современных пассажирских катамаранов «Котлин». Первые суда уже выйдут на линию в июне 2023 года. Эти катамараны смогут проходить под сводами петербургских мостов, в них спокойно смогут разместиться до 200 человек (150 внутри салона, еще 50 — на палубе). Максимальная скорость судна составляет 31 узел (около 57 километров в час).

«Уникальность катамарана заключается в совмещении качеств речного судна с низким волнообразованием и прибрежного судна с повышенными мореходными качествами. По условиям контракта сдача первых двух единиц запланирована на навигацию 2023 года, вторая пара будет передана заказчику в навигацию 2024 года, и третья — в мае 2025 года», — отметили в пресс-службе «Острова фортов». Строительством катамаранов занимается предприятие «ОСК» — «Средне-Невский судостроительный завод» совместно с проектом «Остров фортов».

Также заложили первую пару экскурсионно-прогулочных катамаранов «Соммерс». Они предназначены для перевозок пассажиров вокруг фортов Кронштадта от причала парка «Остров фортов». Экскурсионный маршрут функционирует уже второй год. За сезон навигации 2022 года им воспользовалось почти 50 тысяч человек.

Кроме того, в теплое время года катамараны будут использовать для сообщения с не имеющими сухопутной связи с Кронштадтом островными фортами «Кроншлот» и «Император Александр Первый», которые к 2026 году откроются после реставрации и музеефикации.

Каждый катамаран рассчитан на пассажировместимость до 120 человек. Первая пара «Соммерсов» выйдет на маршруты в 2024 году, вторая — в 2025 году.