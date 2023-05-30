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Путешествия

В «Сообществе» на «Новой Голландии» открывается школа походов

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Вместе с образовательным проектом «СосныЕлиШишки» пройдет четыре занятия, которые помогут отправиться на длительную прогулку за город, в самостоятельный поход с ночевкой или в первый поход с гидом. По выходным планируют проводить практические занятия в кемпинге «СосныЕлиШишки», где желающие смогут применить полученные знания на практике.

Shutterstock.com

«Школа походов пригодится всем любителям хайкинга, тем, кто мечтает пойти в поход, но боится, тем, кто уже был в коммерческих походах, и теперь хочет пойти самостоятельно, и даже опытным хайкерам, которые хотят улучшить организацию своих путешествий», — говорят организаторы.

Куратором школы походов выступит Анастасия Головенченко, выпускница школы Петроградского клуба туристов, школы альпинизма UMC, курсов первой помощи и спасательных работ, участница горных походов первой и второй категории сложности, руководит походами с 2015 года.

На первом занятии обсудят, какие цели бывают у походов: переключиться, отдохнуть, посмотреть красивые пейзажи, найти приятные знакомства, научиться чему-то новому, испытать свои тело и волю. А также, какие важные аспекты важно учесть, чтобы достигнуть своей цели, и как сделать поход незабываемым приключением, а не разочарованием:

  • какие бывают походы
  • кто может быть их организатором
  • чем отличаются туристические и альпклубы от коммерческих фирм
  • как выбрать, с кем пойти в поход
  • что делать, чтобы поход был безопасным и в удовольствие
  • как дорасти до самостоятельных походов

Первое занятие школы походов «Хочу в поход, но не знаю в какой и с кем» пройдет 7 июня в 19:00 в пространстве «Сообщество». Вход — 150 рублей, билет действует в течение всего дня покупки, оплата при входе.

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