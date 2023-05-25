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Запуск курортного сбора в Петербурге хотят перенести на весну 2024 года

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Вместо запланированного августа 2023 года новый сбор начнут взимать с апреля 2024 года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного.

Shutterstock.com

Номинально курортный сбор будет действовать на всей территории Петербурга уже с 1 октября. Но до 31 марта 2024 года он будет составлять ноль рублей. После этой даты всем туристам старше 18 лет, проживающим в гостиницах или отелях города дольше 24 часов, придется платить по 100 рублей в сутки.

Обязанность взимать курортный сбор возложат на отели и гостиницы города, которые должны будут перечислять собранные деньги в бюджет Петербурга. Некоторые категории граждан от уплаты курортного сбора освободят.

Напомним, курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа в качестве эксперимента. Взымать плату с туристов будут до 31 декабря 2024 года, но программу могут продлить. Сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице, отеле, хостеле и т.п.).

Туристы могут принести в казну Петербурга 400-500 млн рублей курортного сбора. Это около 0,04-0,05% доходов городского бюджета, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Также Смольный назвал размер штрафов за неуплату курортного сбора. Комитет по развитию туризма Петербурга подготовил соответствующий законопроект. Санкции коснутся как туристов, так и владельцев гостиниц и отелей. В случае одобрения поправок они вступят в силу с 1 августа 2023 года.

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