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Путешествия

Туристы принесли около 30 млрд рублей в экономику Петербурга за майские выходные

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С 29 апреля по 9 мая город посетили 570 000 туристов и 200 000 экскурсантов, приехавших на один день. А отели в праздники были загружены на 94%, хотя ожидалось значительно меньше гостей.

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«Итоги майских выходных вселяют надежду на удачный летний туристский сезон. Нам есть что предложить гостям», — сказал председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Ожидалось, что гостиницы на майские праздники будут загружены на 80-85%. По данным системы аналитики Hotel Advisors, максимальная загрузка гостиниц 3-5 звезд в этот период доходила до 94%. Самыми востребованными днями стали 6 и 7 мая, а вот в рабочие дни 2-5 мая этот показатель снижался в среднем до 59%.

«Из-за того, что в этом году длинные майские выходные разделялись будними днями, в среднем гости проводили в нашем городе два с половиной дня, в прошлом году — около четырех. В то же время количество туристов заметно увеличилось: год назад за этот период Петербург посетили 560 тысяч человек», — отметили в пресс-службе Смольного.

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