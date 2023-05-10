Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Указ о снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию Владимир Путин подписал сегодня, 10 мая. Документ, который признает утратившим силу указ от 21 июня 2019 года, прописывающий запрет на полеты, также вступает в силу с сегодняшнего дня.

Кроме того, президент отменил визовый режим для граждан Грузии — с 15 мая 2023 года без оформления визы они смогут въезжать в Россию на срок до 90 дней. В пояснении Министерства иностранных дел России отмечается, что грузины смогут попасть в страну «через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения».

Для ряда туристов виза все же потребуется. «Граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, обязаны въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из нее по визам», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские авиапереводчики уже начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию — по сообщению МИД России, они будут прямыми. Как отмечают в Минтрансе, планируется, что авиакомпании будут еженедельно выполнять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.