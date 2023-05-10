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Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

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Он был введен указом президента в июле 2019 года.

Shutterstock.com

Указ о снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию Владимир Путин подписал сегодня, 10 мая. Документ, который признает утратившим силу указ от 21 июня 2019 года, прописывающий запрет на полеты, также вступает в силу с сегодняшнего дня.

Кроме того, президент отменил визовый режим для граждан Грузии — с 15 мая 2023 года без оформления визы они смогут въезжать в Россию на срок до 90 дней. В пояснении Министерства иностранных дел России отмечается, что грузины смогут попасть в страну «через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения». 

Для ряда туристов виза все же потребуется. «Граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, обязаны въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из нее по визам», — заявила  официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские авиапереводчики уже начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию — по сообщению МИД России, они будут прямыми. Как отмечают в Минтрансе, планируется, что авиакомпании будут еженедельно выполнять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Shutterstock.com

По данным Ассоциации туроператоров России, туристические агенства «заинтересованы в Грузии» и «ждут согласования прямых рейсов с грузинской стороны». Опрошенные участники отрасли отмечают, что снятие запрета позитивно скажется на развитии туристического рынка. Однако объем турпотока и его динамика восстановления будет зависеть от количества рейсов.

«Теперь мы ждем аналогичного шага со стороны авиавластей Грузии, которые, в свою очередь, испытывают значительное политическое давление. Формально они не запрещали российским авиакомпаниям полеты. Но для возобновления авиасообщения должны быть получены согласования, в рамках которых предстоит обсудить и возможность использования российскими авиаперевозчиками своего флота на грузинском направлении, и возможность полетов грузинских авиакомпаний в российском воздушном пространстве», — отмечает вице-президент АТОР Артур Мурадян.

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