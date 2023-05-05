Ваян Костер

Губернатор Бали — выдержка по новостному порталу Индонезии detikcom:

Сейчас появилось новое явление — туристы, которые творят шалости, бесчинства, в основном из России. […] До настоящего времени был депортирован 101 иностранный турист. Некоторые депортированы, некоторые привлечены к уголовной ответственности здесь. Больше всего россиян — 27. У России сейчас около 50 000 туристов на Бали, но самые провинившиеся — 27 человек, которые были депортированы, остальные мелкие. Сейчас это невозможно преодолеть в индивидуальном порядке, поэтому я пытаюсь проводить политику, которая была регламентирована в региональных правилах провинции Бали

Мы будем проводить политику отказа от массового туризма, мы будем ограничивать его путем введения системы квот. Система квот на ближайшие 100 лет. Если мы позволим этому продолжаться долгое время, то приедут «дешевые туристы», большинство из них будут есть пакетированный рис, ездить на мотоциклах, снова нарушать и, наконец, взламывать банкоматы. Конечно [по поводу квот] мы будем вести переговоры с PHRI [Индонезийская ассоциация отелей и ресторанов], со всеми смежниками, как это регулировать. Если квота — это очередь из людей, то те, кто приедет в следующем году, уже с сегодняшнего дня бегут регистрироваться.

Мы хотим внедрить систему. Но сколько мы увидим возможностей, тогда и будет видно, насколько велика наша пропускная способность на Бали.