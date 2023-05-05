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Смольный назвал размер штрафов за неуплату курортного сбора

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Комитет по развитию туризма Петербурга подготовил соответствующий законопроект. Санкции коснутся как туристов, так и владельцев гостиниц и отелей. В случае одобрения поправок они вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Digital Photo / Shutterstock.com

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Штраф для туристов будет от 500 до 2 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Бизнес будут штрафовать за нарушение порядка исполнения закона о курортном сборе, сроков начисления и взимания курортного сбора.

Так, за неправильный учет владельцев гостиниц и отелей оштрафуют на 10 тысяч рублей или 3 тысячи рублей, если они работают как ИП. За повторное нарушение правил учета — 30 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.

За нарушения при начислении и взимании сбора грозит штраф в 10 тысяч рублей для юрлиц и 5 тысяч рублей для ИП (50 и 25 тыс. рублей за повторные нарушения). Если был просрочен перевод денег в казну Петербурга, то ИП заплатит 50 тысяч рублей, юрлицо — 75 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы возрастают до 100 и 150 тысяч рублей соответственно. Также штрафы предусмотрены для владельцев гостиниц, которые работают, но без указания в реестре операторов курортного сбора.

Напомним, курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа в качестве эксперимента. Взымать плату с туристов будут до 31 декабря 2024 года, но программу могут продлить. Сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице, отеле, хостеле и т.п.).

Туристы могут принести в казну Петербурга 400-500 млн рублей курортного сбора. Это около 0,04-0,05% доходов городского бюджета, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

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