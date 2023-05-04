Из Пулково можно улететь по 40 международным направлениям рейсами через Баку

В летней полетной программе Azerbaijan Airlines входят более 40 направлений со стыковками и пересадками в аэропорту Баку. Авиакомпания выполняет рейсы из Пулково в столицу Азербайджана четыре раза в неделю.

Из Баку пассажиры могут улететь рейсами авиакомпании по восьми направлениям в Турцию, по 13 направлениям в Европу, в том числе в Барселону (Испания), Берлин (Германия), Вену (Австрия), Милан (Италия) и Париж (Франция), а также по 20 направлениям в страны Ближнего Востока и Азии, среди которых Тель-Авив (Израиль), Доха (Катар), Кувейт (Кувейт), Шарм-эль-Шейх (Египет), Дели (Индия), Медина (Саудовская Аравия) и другие, сообщили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».

Также Azerbaijan Airlines дважды в неделю выполняет полеты в Гянджу, откуда можно продолжить путешествие в Нахичевань (Азербайджан).