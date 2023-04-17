Цены на авиабилеты на внутренние рейсы могут подрасти на 15-30%

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб. В связи с этим мы ожидаем, возможно будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов», — заявил Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону.

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин отметил, что сокращение объема госсубсидий для авиакомпаний уже повлияло на количество рейсов, пишет «Интерфакс».

«Три полетные программы [субсидирования] продолжают работу, тем не менее хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению на 10612 рейсов, из них 4947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы», — сказал Потешкин.

Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября. В прошлом году на внутренние рейсы за этот период из государственной казны выделили порядка 100 млрд руб. на эти же цели выдавали деньги и в зимний период — с ноября по март, — но куда в более меньшем объеме 25,3 млрд руб.