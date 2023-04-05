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В Петербурге с 1 мая разрешат жениться ночью

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Таким образом Смольный хочет развивать свадебный туризм. В сезон белых ночей часы работы Дворцов бракосочетания продлят почти до полуночи.

Shutterstock.com

Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице будут работать до 23:00. Последняя церемония заключения брака будет начинаться в 23:00 и завершаться в 23:20.

В таком режиме ЗАГСы будут работать с 1 мая по 30 сентября, сообщили в Смольном. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что все больше пар едут в Петербург, чтобы заключить брак в «красивейших дворцах».

«Это можно только приветствовать. Будем развивать свадебный туризм», — сказал градоначальник.

С 2014 года в Петербурге наблюдается постоянный рост количества браков, зарегистрированных жителями других регионов. Больше всего приезжают из Ленинградской области, Москвы и Московской области, и Краснодарского края. В 2022 году количество браков пар, в которых оба человека в паре не были  зарегистрированы в Петербурге, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 16% и составило 31% от общего количества актовых записей о браке — 18175, рассказали в пресс-службе Смольного.

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