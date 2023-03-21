Эрмитаж вошел в топ-99 лучших достопримечательностей мира

Рейтинг формируется от самых лучших туристических объектов до тех, которые больше всего разочаровали туристов. Место в списке также зависит от отзывов Tripadvisor и Google и от популярности в TikTok.

На первой строчке расположилось здание венгерского парламента. Главная достопримечательность Будапешта набрала 7,34 балла из 10 возможных. На втором месте оказался парижский Диснейленд — самая популярная достопримечательность TikTok. Третье место присудили Голубой лагуне в Исландии.

В десятку вошли площадь Испании в Севилье, буддийский храм Ангкор-Ват в Камбодже, базилика Святого Петра в Риме, книжный магазин El Ateneo Grand Splendid в Буэнос-Айресе, Афинский Акрополь, национальный музей Те-Папа-Тонгарева в Новой Зеландии и Миланский собор.

Россию представляет только один Эрмитаж. Государственный музей расположился на 78 месте и получил 5,55 балла. Он обогнал Великую Китайскую стену, Тайм-сквер и Голубую мечеть в Стамбуле. Худшей достопримечательностью года оказалась голливудская Аллея славы.