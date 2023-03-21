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ВКонтакте добавила четыре новые локации Петербурга в обновленную версию «Виртуальных экскурсий»

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В сервисе можно прогуляться по историческим местам и разглядеть на 360 градусов даже самые уникальные точки, обычно недоступные для посетителей. Так, после обновления, к примеру, появились прогулки по Капелле, где не бывает постоянных экскурсий, и зал Михайловского театра со сцены, куда допускают только артистов и сотрудников.

Shutterstock.com

Всего в сервис «Виртуальные экскурсии» на платформе VK Mini Apps добавили четыре исторические локации Петербурга: Михайловский театр, Храм Воскресения Христова на Крови, Елагиноостровский дворец-музей и Государственная академическая капелла.

Специалисты ВКонтакте сделали кадры панорам в высоком качестве, и теперь можно на 360 градусов рассмотреть интерьеры Елагина дворца после реставрации и уникальные мозаики Спаса на Крови. Кроме того, пользователи могут увидеть роскошный зал Михайловского театра со сцены — в реальной жизни на нее выходят только артисты и сотрудники.

Также можно подняться в царскую ложу, которая обычно недоступна для зрителей, если в ней выкуплены места. Уникальным станет и виртуальный поход в Капеллу через царский павильон — там не проводят экскурсии на постоянной основе.

Съемки новых объектов подготовил в 2022 году Максим Густарев. Он был участником программы поддержки талантливых авторов VK Talents.

Сервис «Виртуальные экскурсии» запустили в апреле 2020 года. Первой локацией стал Исаакиевский собор, и пользователи смогли побывать на ангельской балюстраде, которая обычно закрыта для посещения. Затем в сервис добавили Петропавловский собор, где можно подняться до самого шпиля — в реальной жизни дальше звонницы забраться не получится.

Пресс-служба ВКонтакте
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