Как долго российские авиакомпании смогут использовать иностранные самолеты? Прогноз Росавиации

Запрет на поставку запчастей и техобслуживание в России иностранных самолетов, введенный в качестве санкций против авиаотрасли, не повлиял на безопасность полетов. По заверению главы Росавиации Александра Нерадько, в рабочих поездках он пользуется только воздушным транспортом и практически всегда летает обычными рейсовыми самолетами и вертолетами коммерческих авиакомпаний. «У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей», — приводит РБК его слова.

Также Нерадько выступает против использования термина «каннибализация» в отношении самолетов, описывающего процесс пересборки воздушных судов с целью получения запчастей. «Он появился с подачи тех, кто никогда не работал в гражданской авиации и не знает, что перестановка исправных запасных частей с самолета на самолет практиковалась всегда и везде, в том числе и во времена Советского Союза», — заявил глава Росавиации.

По оценкам ведомства, при условии выполнения работ по поддержанию летной готовности самолеты Airbus и Boeing, используемые российскими авиакомпаниями, смогут «спокойно летать» до 2030 года. С прогнозом Росавиации согласных руководители «Аэрофлота» и единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Сергей Александровский и Константин Сухоребрик.

«Аэрофлот», по словам Александровского, сможет выполнять полеты на иностранных воздушных суднах и после 2030 года, так как обладает «одним из самых молодых парков в мире». Если ситуация [с поставками запчастей] не будет ухудшаться и мы найдем пути, как ее [импортную технику] поддерживать, то наши магистральные A319 еще десять лет будут летать без проблем. А дальше эти самолеты просто постареют», — отмечал, в свою очередь, Сухоребрик.