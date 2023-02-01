В Анталии состоялась премия ANEX Awards 2022

«Собака.ru» стала гостем главной премии в сфере туристической журналистики: крупнейший туроператор России ANEX Tour уже в четвертый раз вручил награды отраслевым и федеральным СМИ. А также поделился трендами в индустрии и рассказал о своих планах.
Впервые ежегодную премию для журналистов ANEX Awards 2022 провели не в России — трехдневное мероприятие прошло в Турции, в роскошном отеле на анатолийском побережье Nirvana Cosmopolitan 5*. В торжественной обстановке (в этот организаторы выбрали стилистику бондианы) ANEX Tour подвели итоги сотрудничества со СМИ и наградили победителей. Так, лауреатом в номинации «Инсайдер туризма» стала редакция портала для турбизнеса Tourdom.ru, приз в номинации «Поддержка новостей компании» достался редакции интернет-портала «Тонкости туризма», а «Высший пилотаж» — редакции вестника АТОР Ассоциация Туроператоров России.
Среди региональных СМИ наградами были отмечены «Деловой Петербург», редакция РБК Татарстан и редакция агентства ярких новостей «Моменты» (Екатеринбург). Именные призы получили журналисты Марина Первухина («РИА Новости»), Александра Полянская («Вестник АТОР»), Анастасия Платонова («Известия») и Филипп Сливков (агентство городских новостей «Москва»). Гостями мероприятия также стали представители таких изданий, как «РИА Новости», «Известия», «Ведомости», «Интерфакс.туризм», «Лента» и многие другие.
В рамках официальной части премии состоялась конференции, на которой спикеры ANEX Tour, страховой компании ЕВРОИНС и отельной сети Nirvana Hotels поделились трендами в туристической индустрии, новостями и планами на предстоящий сезон. Среди тенденций 2022 года — открытие стран Юго-Восточной Азии и появление новых направлений для организованного отдыха (Казахстан, Бахрейн, Узбекистан, Измир, Малайзия), а также внедрение новых IT-решений в туризме и рост продаж туров с регулярным перелетом. Перспективы отрасли на 2023 год — расширение предложений по России и странам СНГ, краткосрочные поездки и интерес к нестандартным маршрутам, комбинированию курортов и стран, а также запрос на квалифицированную помощь турагентов.
Ключевой новостью стала чартерная программа в Стамбул, по которой сейчас ведется активная работа. Начало заездов запланировано на март, а продлится программа до конца года. Круизы Selectum Blu пополнились новым безвизовым маршрутом по курортам Турции — навигация лайнера начнется в мае. Среди основных направлений на летний сезон были названы Турция (продажи в открыты с вылетом из 13 городов), ОАЭ, Казахстан, Бахрейн, Россия, Абхазия, Таиланд и Мальдивы. Также в 2023 году ANEX Tour планируют усилить свои позиции на внутренних направлениях, в частности, Сочи — бронирование пакетных туров уже сейчас доступно из 12 городов РФ, и география полетов будет только расширяться.
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