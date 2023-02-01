В Анталии состоялась премия ANEX Awards 2022

Ключевой новостью стала чартерная программа в Стамбул, по которой сейчас ведется активная работа. Начало заездов запланировано на март, а продлится программа до конца года. Круизы Selectum Blu пополнились новым безвизовым маршрутом по курортам Турции — навигация лайнера начнется в мае. Среди основных направлений на летний сезон были названы Турция (продажи в открыты с вылетом из 13 городов), ОАЭ, Казахстан, Бахрейн, Россия, Абхазия, Таиланд и Мальдивы. Также в 2023 году ANEX Tour планируют усилить свои позиции на внутренних направлениях, в частности, Сочи — бронирование пакетных туров уже сейчас доступно из 12 городов РФ, и география полетов будет только расширяться.