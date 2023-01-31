Россияне поставили исторический рекорд турпотока в Стамбул по итогам 2022 года

Как пишет Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции, в 2022 году страну посетили 44 564 395 иностранных туристов. Вместе с гражданами Турции, которые проживают за рубежом, эта цифра превышает 51 миллион человек. Всего по итогам 2022 года страну посетили на 80,3% иностранцев больше, чем в 2021-ом, и на 1,1% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Первое место по количеству прибытий у граждан Германии (5 679 194), второе — у россиян (5 232 611 прибытий). Замыкают тройку лидеров граждане Великобритании, посетившие Турцию 3 370 739 раз.

Чаще всего россияне прибывали в Стамбул, поставив исторический рекорд — объемы 2021 года превышены вдвое, на 100,1%. В 2019 году в столицу Турции приехали 721 719 туристов из России, в 2021-ом — 747 285, в 2022 году — 1 495 224.

Также популярностью у россиян пользовались курорты Антальи — по итогам прошедшего года отдохнуть сюда приехали 3 033 913 человек, что на 15,4% меньше, чем в 2021 году (3 586 928), и на 45,6% меньше, чем в рекордном 2019-ом (5 582 763). Муглу, где сосредоточены основные курорты Эгейского региона, в 2022 году посетил 362 361 россиянин (+25,9% к показателям 2021 года), в провинцию Измир Эгейского региона Турции в 2022 году прибыли 30 204 россиянина (+291% соответственно).