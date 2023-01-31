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Число выданных россиянам загранпаспортов выросло почти на 40% в 2022 году

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По итогам года граждане оформили и получили более 5,4 миллиона документов, тогда как в 2021-ом — менее 4 миллионов.

Shutterstock.com

Об увеличении числа выданных заграничных паспортов пишут ТАСС, РИА «Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику МВД. По данным ведомства, по итогам 2022 года россияне оформили 5 413 374 загранпаспортов, тогда как годом ранее число полученных документов составляло 3 892 586.

Пик выдачи загранпаспортов пришелся на март — за месяц россияне оформили 553 тысячи документов. В апреле было выдано 470 тысяч паспортов, в мае — 359 тысяч. Летом темпы выдачи загранпаспортов вновь начали расти, достигнув к июлю 504 тысяч, а осенью вновь снижаться — до 423 тысячи паспортов по итогам сентября. В декабре выдача доросла до мартовских показателей — всего за месяц оформили более 560 тысяч документов.

Также МВД предоставило статистику по получению российского гражданства иностранцами. В 2022 году паспорт получили свыше 691 тысячи человек, что на 44 тысячи меньше, чем годом ранее. Еще одна статистика поступила от ФСБ — по данным службы, с июля по сентябрь 2022 года количество выездов за рубеж выросло до 9,7 миллиона раз, что на 1,2 миллиона больше аналогичного периода 2021-го.

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