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Названа стоимость самого дорогого авиаперелета в 2022 году

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Максимальную стоимость за авиабилет заплатил пассажир, который отправлялся из Петербурга в Лос-Анджелес. Путешественник отдал за полет в обе стороны в бизнес-классе 1,4 млн рублей.

Shutterstock.com

На втором месте рейтинга по самым дорогим авиаперелетам занимает поездка из Москвы в Торонто за 949 тысяч рублей туда-обратно. В тройке лидеров — полет Москва-Дубай. Пассажир заплатил за билет в обе стороны 662 тысячи, сообщают аналитики Tutu.ru

Также в топе дорогостоящих направлений для полетов из Москвы несколько зарубежных городов: Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Ларнаку, Лиссабон, Вену, Денпасар, Ниццу и Бухарест.

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