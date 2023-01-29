Названа стоимость самого дорогого авиаперелета в 2022 году

На втором месте рейтинга по самым дорогим авиаперелетам занимает поездка из Москвы в Торонто за 949 тысяч рублей туда-обратно. В тройке лидеров — полет Москва-Дубай. Пассажир заплатил за билет в обе стороны 662 тысячи, сообщают аналитики Tutu.ru

Также в топе дорогостоящих направлений для полетов из Москвы несколько зарубежных городов: Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Ларнаку, Лиссабон, Вену, Денпасар, Ниццу и Бухарест.