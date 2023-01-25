S7 запустила распродажу авиабилетов на рейсы до горнолыжных курортов

Распродажа пройдет с 25 по 27 января — путешественники могут купить авиабилеты со скидкой до 50% на рейсы с 30 января. Так, добраться в Сочи, к трассам Красной поляны и Розы Хутор, можно за 4 290 рублей из Москвы, за 7 998 рублей — из Новосибирска, за 9 982 рублей — из Иркутска. Перелет из Москвы в Кировск (Апатиты), где можно совместить катание с чудом северного сияния, доступен за 3 802 рубля. Билеты в Минеральные воды, ближайший аэропорт к Домбаю и Архызу, для путешественников из Новосибирска — от 7 928 рублей.

Путешествия на сибирские и дальневосточные горнолыжные курорты также доступны по сниженным тарифам. Перелет Москва-Горно-Алтайск обойдется в сумму от 8 496 рублей, Новосибирск-Кемерово — от 1 300, Новосибирск-Новокузнецк — от 3 540, Иркутск-Южно-Сахалинск — от 6 610, Владивосток-Южно-Сахалинск — от 9 226 рублей. Перевозить горнолыжную экипировку на рейсах S7 Airlines можно бесплатно на всех тарифах, кроме безбагажного Эконом Basic.

«Во время распродажи удобно планировать полеты к родственникам и друзьям в другие регионы. Например, с максимальными скидками доступны билеты из Москвы в Якутск, Абакан, Нерюнгри, из Новосибирска — в Грозный, Махачкалу, Екатеринбург, Иркутск, из Владивостока — в Петропавловск-Камчатский, Якутск, из Иркутска — в Санкт-Петербург, Уфу, Благовещенск», — рассказали «Собака.ru» в S7.