10 идей для отдыха в Дубае

Столица ОАЭ — едва ли не самое популярное у соотечественников место назначения как для дел, так и для туризма, тем более, что ограничений по въезду, включая ковидные, нет. Собрали идеи досуга: от дайвинга до шопинга.
Арт-центр Alserkal Avenue
Модный квартал в традициях Винвуда в Майами — на площадях бывших складов развернулись выставочные пространства, художественные, фото- и киностудии, кафе и концепт-сторы: все вместе продюсирует Alserkal Cultural Foundation. Из галерей топовые — Leila Heller, Carbon 12 и The Third Line. Из ресторанов — очень красивый Le Guepard с интерьерами по мотивам творчества икон дизайна Мадлен Кастен и Анри Самуэля, из бутиков — ремесленная мастерская парфюма Oo La Lab.
Музей будущего
Чудо инженерной мысли — эллипс, прорезанный виршами шейха Мохаммеда. Экспозиция пророчит наше будущее по части ИИ, VR, биохакинга и так далее — у каждого этажа своя специализация. Чтобы разобраться в перспективах человечества, нужно подробно вникать в гиды и мануалы, но даже при беглом осмотре ясно одно — все мы, скорее всего, станем светящейся пиктограммой в хрустальных шарах и будем храниться на стеллажах точь-в-точь как в Отделе тайн в Министерстве магии.
Дубай-Молл
Статус столицы мирового шопинга у Дубая абсолютно заслуженный, а центр этой столицы — исполинский Дубай-Молл, один из самых крупных ТРЦ в мире. Нет смысла перечислять бренды — они есть все от Aesop и Agent Provocateur до Zuhair Murad и Zenith. Для навигации предусмотрено приложение, для досуга — развлечения. Например, аквариум и мультимедийные выставки Infinity des Lumieres — цифровой Гауди, Кандинский и Клее. Перекусить и (что важно!) обмыть покупки бокалом вина отправляйтесь в Time Out Market Dubai — маркет со стритфудом по мировой франшизе.
Вообще, во всех больших ТЦ организован энтертейнмент: скажем, в Bluewaters Moll есть филиал Музея мадам Тюссо. Этот молл находится в районе Дубай Марина, облюбованном соотечественниками — именно здесь, например, расположился Ketch Up Burgers телешефа Александра Бельковича. Для экзотики ищите в соседнем районе JBR Walk Bombay Bungalow — индийский ресторан из рекомендаций Bib Gourmand 2022 года.
Dubai Safari Park
Огромный зоопарк формата даже не 2.0, а 5.0 — 3000 животных, 250 видов, 199 га. Safari в названии значит, что через владения львов и косуль ты проезжаешь как на настоящем сафари, то есть на авто. Парк разделен на деревни, в каждой свой маршрут и билеты: где серпентарий, где шоу хищных птиц. Есть суперпрограмма, когда ты сам покормишь носорога, слона, жирафов и стаю лемуров: угостить яблочком короля Джулиана — это ли не счастье. Если зоопарки вы не жалуете, но посреди пустыни душа просит зелени — то вам в ресторан The Farm: он посреди настоящего тенистого оазиса с прудом и фонтаном.
Deep Dive Dubai
Бассейн для дайвинга — разумеется, самый глубокий в мире: удивительно, как вообще вся книга рекордов Гиннеса еще не написана в Дубае. Глубина — 60 метров, эдакий затопленный таунхаус, сквозь этажи которого проносятся фридайверы. Инфрастуктура отменная: ваше погружение снимут на фото, видео, смонтируют и пришлют ссылкой. Если вы умеете плавать, этого достаточно — на глубину до 12 метров с инструктором занырнете с первого раза.
Sky View Dubai
Если вы смотрите не вглубь, а ввысь, то по части небоскребов в Дубае интерактива тоже хватает. Если на Бурдж-Халифе, самом высоком здании в мире (билеты покупайте онлайн, на месте будет только vip-тариф), можно разве что пофотографироваться, то теперь есть Sky View Dubai. Высотный аттракцион, где не только ахают над видами, но и крепко перехватывает дух от всякого экстрима: горки на скате стеклянной крыши или прогулки по самому краю.
Аль-Сиф
Район Аль-Сиф — это местный старый город, точнее самый новый старый город в мире. Исторический арабский район в 2017 году воссоздан вокруг одного сохранившегося здания, и по-своему это грандиозно — как будто ты в декорациях на съемках кино. В традиционных домах-байтах здесь располагаются номера отеля Hilton, местный Starbucks стилизован, как если бы стоял тут лет сто. Плюс все это тянется вдоль набережной бухты Дубай Крик — когда не жарко, прогуляться по ней очень славно.
Global Village
Если вы в Дубае с детьми, то их займет парк развлечений Global Village — глобальный как по огромной территории, так и в смысле устройства: в нем павильоны посвящены странами мира от А до Я. Только это не серьезная выставка Expo, а именно что диснейленд с едой, сувенирами и невероятной концентрацией дофамина — еще бы, одного мороженого целая айс-стрит, то есть улица со всевозможными джелато и сорбетами: в общем, фабрика Вилли Вонки отдыхает.
Марина с Hero OdySea
Дубайская марина (не путать с районом Дубай Марина) в широком смысле, то есть как береговая линия, потрясающе эффектная — особенно на закате. Если вы прибыли не на своей 150-метровой яхте, то бюджетный способ с ветерком пройтись вдоль побережья до «Паруса» (отель Burj Al Arab, шесть звезд: конечно, единственный такой в мире) — взять напрокат, например, моторные лодки в сервисе Hero OdySea и самому сесть как Халк Хоган за штурвал.
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