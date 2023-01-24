10 идей для отдыха в Дубае

Дубай-Молл

Статус столицы мирового шопинга у Дубая абсолютно заслуженный, а центр этой столицы — исполинский Дубай-Молл, один из самых крупных ТРЦ в мире. Нет смысла перечислять бренды — они есть все от Aesop и Agent Provocateur до Zuhair Murad и Zenith. Для навигации предусмотрено приложение, для досуга — развлечения. Например, аквариум и мультимедийные выставки Infinity des Lumieres — цифровой Гауди, Кандинский и Клее. Перекусить и (что важно!) обмыть покупки бокалом вина отправляйтесь в Time Out Market Dubai — маркет со стритфудом по мировой франшизе.

Вообще, во всех больших ТЦ организован энтертейнмент: скажем, в Bluewaters Moll есть филиал Музея мадам Тюссо. Этот молл находится в районе Дубай Марина, облюбованном соотечественниками — именно здесь, например, расположился Ketch Up Burgers телешефа Александра Бельковича. Для экзотики ищите в соседнем районе JBR Walk Bombay Bungalow — индийский ресторан из рекомендаций Bib Gourmand 2022 года.