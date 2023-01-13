Геокупол на острове, избы XIX века и дом на воде: 10 необычных отелей Ленобласти

«Мандроги»

Целая туристическая деревня с резными деревянными домами и мастерскими на берегу реки Свири. На территории есть 8 изб XIX века, вывезенных из Вологодской области. Их нашли, разобрали на бревна и собрали уже на новом месте. В каждой расположены ремесленные мастерские, где проводят мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, росписи по дереву и ткачеству. Из зимних развлечений — рыбалка с гидом, каток, лыжи, баня и музей водки.

Где: Ленобласть, д. Верхние Мандроги.

Стоимость: от 4000 рублей, размещение в избе XIX века — от 19 000 рублей.