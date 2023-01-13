Геокупол на острове, избы XIX века и дом на воде: 10 необычных отелей Ленобласти

Шалаши (почти как в детстве!), карельский хутор, морские контейнеры и бывший гараж для лодок на территории яхт-клуба: «Собака.ru» составила подборку небанальных мест недалеко от города, где приятно скоротать холодные вечера. Держим курс на локальный туризм!
Rantala
Панорамный отель в национальном парке «Ладожские шхеры». Северная природа, берег залива Кирьявалахти и Охотничий замок финского архитектора Паули Бломстедт (здесь провели медовый месяц Майя Плисецкая и Родион Щедрин!). Есть ресторан с акцентом на локальные продукты: местные грибы, форель, сиг и ряпушка из карельских вод, янтарная морошка, моховая брусника и рассыпная клюква в выпечке и напитках. Бонусом — авторские экскурсии по национальному парку, настольные игры, экотропа и рыбалка!
Где: Карелия, г. Сортавала, п. Кирьявалахти.
Стоимость: от 6000 рублей.
Хутор Салокюля
База отдыха на берегу Ладожских шхер в стиле карельской деревни XIX века с тремя вариантами размещения: двухэтажные шале с видом на озеро, деревянные домики, сафари-тенты. Есть баня-«травница» на берегу Ладоги, молодильный чан, скотный двор с курами и гусями, детская площадка, магазин с фермерскими продуктами и музей карельского быта. Тюбинг, беговые лыжи, финские сани, рыбалка — все здесь.
Где: Карелия, Лахденпохский район, Мийнальское сельское поселение, поселок Харвиа.
Стоимость: от 3000 рублей.
Мазаная горка
Деревянные дома, как в русских сказках, недалеко от реки Лемовжа. Есть мангальная зона, беседка, места отдыха у воды, у каждого шале — отдельная баня. Помещения отапливают только дровами. На территории расположен белокаменный маяк, откуда можно увидеть окрестности. Неподалеку — заброшенная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, руины Троицкой церкви 1826 года и другие классные локации.
Где: д. Мазаная Горка, набережная реки Лемовжа, 1.
Стоимость: от 6000 рублей.
Лес
Хочется выключить телефон и больше никогда не быть онлайн? Понимаем. На этот случай — экоотель без электричества, интернета и мобильной связи, водопровода. Шалаши, деревянные дома, свечи и факелы, дровяные печки, баня на берегу озера Зеркальное и лес. Рыбалка, сани, еда на огне — кажется, лучше и быть не может.
Где: Ленобласть, Выборгский район, озеро Зеркальное.
Стоимость: от 3000 рублей.
HouseBoat Kovcheg
Дом на воде в городе Лахденпохья. Камин, сауна, открытая палуба на крыше (отсюда даже можно ловить рыбу!), мангал, панорамные окна с видом на Яккимаварский залив — красота!
Где: Карелия, п. Сорола, 1.
Стоимость: от 10 000 рублей за сутки.
«Мандроги»
Целая туристическая деревня с резными деревянными домами и мастерскими на берегу реки Свири. На территории есть 8 изб XIX века, вывезенных из Вологодской области. Их нашли, разобрали на бревна и собрали уже на новом месте. В каждой расположены ремесленные мастерские, где проводят мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, росписи по дереву и ткачеству. Из зимних развлечений — рыбалка с гидом, каток, лыжи, баня и музей водки.
Где: Ленобласть, д. Верхние Мандроги.
Стоимость: от 4000 рублей, размещение в избе XIX века — от 19 000 рублей.
Lago Ladoga
10 геокуполов с видом на лес и озеро, куда можно доехать только на лодке (или аэролодке!). Каждый рассчитан на 2-3 человека. Есть BBQ-беседка, ресторан с террасой, камином и настольными играми, бани-фурако с видом на Ладогу, чайная и костровая зоны. Команда проекта проводит авторские гастротуры, экскурсии на Валам, Ладожские шхеры.
Где: Карелия, о. Хавус.
Стоимость: от 10 900 рублей.
Дом-эллинг Leventik
Гараж для хранения и ремонта лодок на территории яхт-клуба «Балтиец» переделали в уютный дом. Есть двухспальная кровать, детская, кухня-гостиная с камином, сауна и терраса с видом на Финский. Легко почувствовать себя яхтсменом!
Где: Петергофское ш., 75, яхт-клуб «Балтиец» (15-20 минут на машине от Балтийской жемчужины).
Стоимость: от 6000 рублей.
Kottila Village
Мини-дома из морских (утепленных!) контейнеров в окружении хвойного леса на берегу Вуоксы. Отделка и мебель из натуральной влагостойкой березовой фанеры, посуда из вторичного и переработанного стекла, гриль для барбекю, лыжи, снегоход и рыбалка — полный набор. Рядом расположен заказник «Гряда Вярямянселька», где свыше 30 озер.
Где: Ленобласть, Ромашкинское сельское поселение, коттеджный поселок Исток, Лосево.
Стоимость: от 3900 рублей.
Эко-усадьба «Белово»
Место для тех, кто заскучал по поездкам в деревню. На территории живут домашние животные: козы, куры, барашки, индюк, лошади. Зимой живем в a-frame домах и коттеджах с камином, а летом — в автодоме рядом с прудом. Есть баня и фермерская еда. Проводят мастер-классы по вязанию из джута, живописи на спилах, гончарному мастерству.
Где: Ленобласть, Любанское городское поселение, урочище Белово.
Стоимость: от 4900 рублей.
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